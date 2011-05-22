T24 LogoT24 Logo
Yaşam

150 BİNA ACİLEN BOŞALTILMALI SİMAV (A.A)

22 Mayıs 2011 16:05

-150 BİNA ACİLEN BOŞALTILMALI SİMAV (A.A) - 22.05.2011 - Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, Simav ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle acil boşaltılması gereken yaklaşık 150 bina bulunduğunu, ''hasarlı, oturulamaz'' raporu verilen konut sayısının ise 1686 olduğunu bildirdi. Vali Çiftçi, Simav'da çadır kent alanında düzenlenen Kriz Merkezi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, depremin etki alanı ve boyutunun, hasar tespit çalışmalarının ilerlemesiyle daha iyi anlaşılabildiğini söyledi. Çiftçi, deprem bölgesinde hasarlı okul binaları bulunduğunu belirterek, okulların taşınacağı alanları planladıklarını kaydetti. Çiftçi, hasar tespit çalışmaları ve yürütülen faaliyetlerle ilgili şu bilgiyi verdi: ''Acil boşaltılması gereken 277 daire var. Yani bu yaklaşık 150 bina demek. 86 yıkık konut var. Hasarlı, oturulamaz konut sayımız 1686.  Leylekkürü mevkisindeki çadır kentin dışında 10 ayrı yerde mini çadır kentler kurduk. Şu an itibariyle bizim tespitlerimizde köyler hariç Simav merkezinde 7 bin kişi çadırlarda kalıyor. Köylerle birlikte tam net olmasa da 10 bin kişi çadırlarda kalıyor.  İSKİ'den gelen 15 kişilik ekip de 14'ü ilçe merkezinde olmak üzere toplam 65 hasarlı minareyi yıkacak. Yıkım çalışmaları bu sabah itibariyle başladı.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24