-150 BİNA ACİLEN BOŞALTILMALI SİMAV (A.A) - 22.05.2011 - Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, Simav ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle acil boşaltılması gereken yaklaşık 150 bina bulunduğunu, ''hasarlı, oturulamaz'' raporu verilen konut sayısının ise 1686 olduğunu bildirdi. Vali Çiftçi, Simav'da çadır kent alanında düzenlenen Kriz Merkezi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, depremin etki alanı ve boyutunun, hasar tespit çalışmalarının ilerlemesiyle daha iyi anlaşılabildiğini söyledi. Çiftçi, deprem bölgesinde hasarlı okul binaları bulunduğunu belirterek, okulların taşınacağı alanları planladıklarını kaydetti. Çiftçi, hasar tespit çalışmaları ve yürütülen faaliyetlerle ilgili şu bilgiyi verdi: ''Acil boşaltılması gereken 277 daire var. Yani bu yaklaşık 150 bina demek. 86 yıkık konut var. Hasarlı, oturulamaz konut sayımız 1686. Leylekkürü mevkisindeki çadır kentin dışında 10 ayrı yerde mini çadır kentler kurduk. Şu an itibariyle bizim tespitlerimizde köyler hariç Simav merkezinde 7 bin kişi çadırlarda kalıyor. Köylerle birlikte tam net olmasa da 10 bin kişi çadırlarda kalıyor. İSKİ'den gelen 15 kişilik ekip de 14'ü ilçe merkezinde olmak üzere toplam 65 hasarlı minareyi yıkacak. Yıkım çalışmaları bu sabah itibariyle başladı.''