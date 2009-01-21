150 bin TL'ye başrolü aldı

Sinem Kobal fotoğrafları - FOTOGALERİ

Lise öğrencilerinin etek boyları ve göğüs dekolteleriyle, erkek öğrencilerin bıçaklı kavga sahneleriyle tartışma konusu olan "Ayakta Kal" filminin başrol oyuncusu Sinem Kobal, Okan Bayülgen'in sunduğu "Disko Kralı" programına konuk oldu. Programda, fakir ve zengin öğrenciler arasındaki sınıf çatışmasını anlatan filmde başrolü üstlenen Sinem Kobal'ın aldığı ücreti, rol arkadaşı Mehmet Aslan açıkladı. Aslan, canlı yayında Kobal için "Filmden 150 bin TL aldı" dedi. Bu açıklamaya Kobal tepki gösterdi.Öte yandan hafta sonu vizyona giren Türk filmlerinin gişe rakamları da belli oldu. Sinem Kobal'ın "Ayakta Kal"ı, vizyona çıktığı ilk hafta sonu 41 bin 226 kişi tarafından izlendi. Cem Özer'in yapımcılığını üstlendiği "Kadri'nin Götürdüğü Yere Git" ise aynı sürede 85 bin 641 bilet sattı. Gençleri hedef alan iki film yarı yıl tatilinde öğrencilerin arasında gişe arayacak.