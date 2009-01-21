150 bin TL'ye başrolü aldı

Lise öğrencilerinin etek boyları ve göğüs
dekolteleriyle, erkek öğrencilerin bıçaklı kavga sahneleriyle tartışma
konusu olan "Ayakta Kal" filminin başrol oyuncusu Sinem Kobal, Okan
Bayülgen'in sunduğu "Disko Kralı" programına konuk oldu. Programda,
fakir ve zengin öğrenciler arasındaki sınıf çatışmasını anlatan filmde
başrolü üstlenen Sinem Kobal'ın aldığı ücreti, rol arkadaşı Mehmet
Aslan açıkladı. Aslan, canlı yayında Kobal için "Filmden 150 bin TL
aldı" dedi. Bu açıklamaya Kobal tepki gösterdi.
Sinem Kobal fotoğrafları - FOTOGALERİUmular sömestere kaldı
Öte
yandan hafta sonu vizyona giren Türk filmlerinin gişe rakamları da
belli oldu. Sinem Kobal'ın "Ayakta Kal"ı, vizyona çıktığı ilk hafta
sonu 41 bin 226 kişi tarafından izlendi. Cem Özer'in yapımcılığını
üstlendiği "Kadri'nin Götürdüğü Yere Git" ise aynı sürede 85 bin 641
bilet sattı. Gençleri hedef alan iki film yarı yıl tatilinde
öğrencilerin arasında gişe arayacak.