150 bin katil asansör

Denetlenmeyen asansörleri kullanan vatandaş şans eseri yaşıyor. Son asansör kurbanı 29 yaşındaki Sevda Gürez hastanede tedavi görüyor.



Türkiye’deki çoğu asansörün standartlara uygun olmadığı ortaya çıktı. İzmir’de yaşanan son olay asansörlerin ne kadar güvenli olduğu sorusunu yeniden gündeme getirdi. Henüz 1.5 aylık evli olan 29 yaşındaki Sevda Gürez, Ramazan Bayramı arifesinde işe gitmek için oturduğu apartmanın asansör düğmesine bastı. Merdiven ışıkları yanmadığı için karanlıkta asansöre doğru adım atan genç kadın, kabini katta sanınca 4. kattan boşluğa düştü. Boynu, sol kolu ve iki bacağı kırılan Gürez, hastanede iyileşeceği günü beklerken eşi Muhammet Ali Gürez dava açacağını söyledi.



Yönetmelik gözden geçirilmeli



Makine Mühendisleri Odası’nın çalışması ise Türkiye’de asansörlerin yarısından fazlasının ölüme davetiye çıkarır nitelikte olduğunu gösterdi. Oda tarafından hazırlanan ‘Asansör Durum Raporu"nda, 150 bine yakın CE işareti olmayan asansör olduğu belirtildi. Yaklaşık 10 milyon kişinin her gün bu asansörleri kullandığına dikkat çekilerek, ‘vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini doğrudan etkileyen ve 2 yılı aşkın bir süredir bekleyen Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği’nin bir an önce yayımlanmasının önemini ortaya koymaktadır" denildi. 2004 ve 2007 yıllarını kapsayan çalışmada 48 bin 95 asansör denetimden geçirildi.



31 bin asansör kullanılamaz halde



Bunlardan 30 bin 76’sının kesinlikle kullanılamaz durumda olduğu belirlendi. 8 bin 61’inin eksikleri bulunduğunu 15 bin 728’inin ise kullanılmasında sakınca olmadığı saptandı. Kurulumu gerçekleştirilen asansörlerin yaklaşık yüzde 15’inin ithal, yerli marka ile kurulumu gerçekleştirilen asansörlerin yüzde 40’ının ise ithal kompenentlerden oluştuğuna dikkat çekilen raporda, korsan firma sayısının ise bin 500 civarında olduğu belirtildi. Sektörde sadece 700 makine mühendisi olduğunun buna karşılık 615 yetkili firma olduğuna yerverildi. Asansör Raporu’nda bir diğer dikkat çeken nokta ise 2007 verilerine göre Türkiye’deki 160 bin asansörden sadece 13 bin 305’inin kontrol edilmiş olması. Bunların yüzde 54’ünün ise kesinlikle kullanılamaz halde olduğu belirtilerek, ‘Bu tablo halkımızın can güvenliğinin nasıl büyük bir tehlike içinde olduğunun açık kanıtıdır" denildi.



Bina denetlenmemiş



Makine Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Mehmet Özsakarya Buca’da kazanın olduğunu apartmandaki asansörün denetlenmediğini belirtti. Özsakarya,’ Çünkü Buca Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında bize vermiş olduğu Yapı Kullanma İzni Olan Asansörlü Binalar Listesi’nde bu bina yer almamaktadır. Dolayısıyla tarafımızdan kontrol edilememiş ve raporlanamamıştır.



Yüzde 78’i eksik ve hatalı



Biz, vatandaşlarımızı asansör ruhsatları olmayan, yapı kullanma izni bulunmayan binalarda oturmamaları konusunda bir kez daha uyarmak istiyoruz" dedi.

İzmir'de yaklaşık 15 bin asansörlü bina bulunduğunu belirten Özsakarya şöyle devam etti; "Makine ve Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubeleri 2007- 2008 yılı içinde Konak, Karşıyaka, Bornova, Narlıdere, Buca, Çiğli ve Gaziemir Belediyeleri ile yaptığı protokoller kapsamında bu ilçelerde yaklaşık 12 bin asansörün yıllık kontrollerini gerçekleştirerek raporlamıştır. Bu asansörlerden yüzde 78'i çeşitli eksik ve hatalardan dolayı kullanılması sakıncalı bulunarak kırmızı etiketle işaretlenmiş ve yöneticiler uyarılarak düzenlenen raporlar doğrultusunda bakım ve onarımlarının yapılması hakkında bilgilendirilmiştir" dedi. (BUGÜN)