150 aydından Ortadoğu için barış çağrısı

Aralarında Türkiye'den Yaşar Kemal, Orhan Pamuk, Fazıl Say, Elif Şafak, İdil Biret ve Zeynep Tanbay'ın da yer aldığı yüzlerce sanatçı, yazar, düşünür ve sinemacı, İsrail asıllı Arjantinli besteci Daniel Barenboim'ın ortak barış çağrısının altına imzalarını attı..



Sabah'ın haberine göre; ABD'de yayımlanan saygın aylık edebiyat dergisi New York Review of Books'un şubat ayı sayısı, alışılmadık bir mesajı da beraberinde getirdi. İsrailli-Arjantin kökenli klasik müzik şefi ve piyanist Daniel Barenboim'ın başını çektiği, aralarında 12 Nobelli imzanın da yer aldığı 150 uluslararası aydın, İsrail ve Filistin'e "Korkuyu ve acıyı dindirecek adil ve güvenli bir ortak yol"da birleşme çağrısında bulundu.



'Lütfen dinleyin, çok geç olmadan'



"Lütfen dinleyin, çok geç olmadan," başlıklı çağrı, Türkiye'de de yankılandı ve listede yer alan Yaşar Kemal, Orhan Pamuk, İdil Biret, Elif Şafak ve Zeynep Tanbay da söz konusu barışçıl mesaja imzalarını ekledi.



Filistinli aydın Edward Said ile birlikte kurduğu ve Ortadoğulu gençlerden oluşan Doğu - Batı Divanı Orkestrası ile özel konser turneleri düzenleyen Barenboim, yakın geçmişte İstanbul'a da gelerek bu orkestra ile bir konser vermişti.



Mesajda şu ifadeler ve imzalar yer aldı: "Tarih son 40 yılda İsrail-Filistin sorununun şiddet yoluyla çözülemeyeceğini kanıtladı. Şimdi tüm gayretler, eldeki bütün imkânlar, bütün hayalgücü ve düşünce kaynakları seferber edilerek, ileriye doğru yeni bir yol bulunmalıdır. Korkuyu ve acıyı dindiren, yapılan adaletsizliklerin bilincinde, hem İsraillilerin hem Filistinlilerin güvenliğini sağlayacak yeni bir girişim gerekli. Bütün taraflardan ortak bir sorumluluk talep ederek, iki halkın da eşit hak ve itibarını gözeten ve her bireyin geçmişi aşıp geleceğe bakabilmesini sağlayacak bir girişim."



İşte imzacılar



Adonis, Etel Adnan, Alaa el Aswany, Dia Azzawi, AgnB., Ted Bafaloukos, Russell Banks, Tahar Ben Jelloun, John Berger, Berlin Filarmoni Orkestrası, Bernardo Bertolucci, François Bayle, İdil Biret, Christian Boltanski, Pierre Boulez, Jacques Bouveresse, Alfred Brendel, Peter Brook, Adam Brooks, Carole Bouquet, Daniel Buren, Ellen Burstyn, Huguette Caland, Jean-Claude Casadesus, Carmen Castillo, Patrice Ch, William Christie, Paulo Coelho, J.M. Coetzee, Roger Corman, Jean Daniel, RDebray, Robert Delpire, Jonathan Demme, Placido Domingo, Umberto Eco, Elliott Erwitt, Adolfo PEsquivel, Rupert Everett, Michel Faber, Carlo ve Inge Feltrinelli, Ralph Fiennes, Scala Filarmonika Orkestrası, Jodie Foster, Eytan Fox, Fab 5 Freddy, Bella Freud, Martine Franck, Mary Frank, Eduardo Galeano, Jean-Luc Godard, Richard Gere, Gamal Ghitany, Amos Gitai, Edouard Glissant, Jean-Paul Goude, Nadine Gordimer, Günter Grass, Jürgen Habermas, Michael Haneke, Donald Harrison, Milton Hatoum, Sheila Hicks, Bill Irwin, Steven Isserlis, Philippe Jaccottet, Elfriede Jelinek, Samih al-Kassem, Naomi Kawase, Yaşar Kemal, Rachid Khalidi, Edouard Al-Kharrat, Michel Khleifi, GD. Khoury, Abbas Kiarostami, Stephen King, William Klein, Abdellatif Laâbi, Jacques Leibowitch, Jemia ve J.M.G. Le ClStLissner, Radu Lupu, Yo-Yo Ma, Amin Maalouf, Claudio Magris, Issa Makhlouf, Florence Malraux, Henning Mankell, James McBride, John Maybury, Zubin Mehta, Waltraud Meier, Annette Messager, Duane Michaels, Anne-Marie MiMarc Minkowski, Thomas Mitchell, Ariane Mnouchkine, Sarah Moon, Edgar Morin, Jacques Monory, Fernando Morais, Jeanne Moreau, Georges Moustaki, Oscar Niemeyer, Jean Nouvel, Kenzaburo Oe, Orhan Pamuk, Clare Peploe, Michel Piccoli, Maurizio Pollini, Christian de Portzamparc, Simon Rattle, Alain Resnais, Claudia Roden, Arundhati Roy, Moustapha Safouan, Walter Salles, Susan Sarandon, Fazıl Say, Elif Şafak, George Semprun, Hanan Al-Shaykh, Pierre Soulages, Wole Soyinka, Ousmane Sow, Staatskapelle Berlin, Salah StJuliet Stevenson, Meryl Streep, Elia Suleiman, Peter Suschitzky, Tilda Swinton, Sam Szafran, Zeynep Tanbay, Uma Thurman, Desmond Tutu, Shirley ve Charlie Watts, Abdo Wazen, Jacques Weber, Wim Wenders, Debra Winger, Daniel Wolff, Neil Young.