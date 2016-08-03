150 akademisyen ve personel açığa alındı

Uludağ Üniversitesi'nde darbe girişimine ilişkin devam eden soruşturma kapsamında, aralarında akademisyenlerinde bulunduğu 150 kişinin açığa alındı.

Darbe girişiminin ardından soruşturmalar Bursa'da da devam ediyor. Yaklaşık 5 bin öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve çalışanı bulunan Uludağ Üniversitesi'nde, aralarında çeşitli fakültelerden akademisyen ve yöneticilerinde bulunduğu 150 kişi açığa alındı. Bu sayının önümüzdeki günlerde çok daha artabileceğini belirten yetkililer, yapılacak incelemenin ardından nihai kararın YÖK tarafından verileceğini ve üniversiteninde uygulayacağını belirttiler.