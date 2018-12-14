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Yaşam

15 yıllık kocasının porno bağımlısı olduğunu keşfetti, evlilikleri bitti: Günde 3 saat izliyormuş

"Kocam beni aldatıyor sanıyordum, aslında porno bağımlısıymış"

14 Aralık 2018 15:36

Liz isimli kadın, kocasının kaçamak cevaplarının sebebinin onu aldatması olduğunu düşünüyordu ancak kocasını evde çıplak olarak bastıktan sonra gelen itirafla gerçeği öğrendi: "Ciddi" boyutta porno bağımlılığı.

The Sun'da yer alan habere göre adını Liz olarak belirten kadın, çocuklarını futbol antremanına götürürken bir şey unuttuğunu fark edip eve döndü ve eşini çıplak koltukta porno izlerken buldu. 

Liz eşinin "ketum" davranmasının sebebini eşinin onu aldatması olduğunu düşünüyordu. Kocası, basıldıktan kısa süre sonra porno bağılmlılığı olduğunu kabul etti. Günde 3 saat porno izlediğini söyleyen koca, yardım alacağına söz verince Liz eşini affetti. Çocuklarını evde eşiyle birlikte yalnız bırakmaktan çekinen Liz'in korktuğu başına geldi. Kadın, kısa süre sonra kocasını çocuklar evdeyken tekrar porno izlerken basınca evliliklerini bitirme kararı aldı. Mahkeme kararıyla ev Liz'de kaldı.

Çoğu zaman ciddiye alınmasa da porno bağımlılığının çağın büyük sorunlarından biri olduğu belirtiliyor. Bu bağımlılığa karşı psikolojik yardım alınabiliyor. Porno bağımlılığı cinsel hayatta problemlere, depresyona hatta izlenmediği zaman yoksunluk belirtilerine sebep olabiliyor. 

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