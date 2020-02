15 yıllık Güncel Hukuk dergisi kapanıyor mu? Genel Yayın Yönetmeni Köksal Bayraktar'dan açıklama

15 yıldır aylık olarak yayınlanan “Güncel Hukuk” dergisi Mart sayısını iki aylık olarak çıkarttı. Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Köksal Bayraktar, Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.’nin kendilerine bu sayıdan itibaren iki aylık yayın periyoduna dönüleceğini bildirdiklerini söyledi.

Sosyal medyada #GüncelHukukKapanmasın çağrısıyla yapılan paylaşımlar için teşekkür ettiklerini belirtti ancak şu an kapanma gibi durumla karşı karşıya olmadıklarını sözlerine ekledi.

Bianet’te yer alan habere göre, Köksal Bayraktar şöyle konuştu:

Köksal Bayraktar “Çok değerli hukukçular, değerli okurlarımız paylaşımlarda bulunuyoruz. Bundan dolayı mutlu oluyoruz. Biz meslektaşım Fikret İlkiz, Zehra Kafkaslı ve Bahar Mumcu ile Güncel Hukuk’u yayınlamaya devam ediyoruz. 15 yıldır Türkiye hukukuna katkıda bulunmak için yayın yaptık. Hukuk alanında aylık yayınını 15 yıl sürdüren başka dergi yok benim bildiğim. Özel sektör desteğiyle bu kadar uzun süre ara vermeden yayın yapan hukuk dergisi dünyada da azdır. Biz Türkiye’de hukukuna katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

Mart dosyası "kadın hakları"

Güncel Hukuk Mart-Nisan sayısında "Kadın Hakları" kapak konusuyla çıktı. Bu dosyada Prof. Dr. Aysel Çelikel'in "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ve Kız Çocuklarının Eğitimi", avukat Süreyya Turan'ın "Kadının Çalışma Hayatı", avukat Aydeniz Alisbah Tuskan'ın "Müftülere Nikah Yetkisi", Nazan Moroğlu'nun "İstanbul Sözleşmesi", Filiz Kerestecioğlu'nun "'Kadınlarla Uğraşmaktan Vazgeçmeyen' Kadın Şirin Tekeli", stajyer avukat Berk Çözeli'nin "Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar" başlıklı yazıları bulunuyor.

Bu sayıda ayrıca Prof. Dr. Köksal Bayraktar - "Hukukun Üstünlüğü İçin Ön Ödeme", Şenay Toluay Erşık "Duvara 'Bu Dünyadan Diyar Geçti' Yazmanızı İstiyorum", araştırma görevlisi Berna Öztürk"ün "Dünyaya Doğru Yürümekle Meşhur" İki Kadın: Popp Ve Kosova", Dr. Özen Ülgen ile Dr. Tolga Şirin'in "30 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ≠ Cumhurbaşkanı Kararnamesi", Yrd. Doç. Dr. Hasan Sınar'ın "34 Almanya'da Sosyal Ağlarda Nefret Söylemi", Prof. Dr. Yaman Akdeniz'in "38 İnternette Sansürün 50 Tonu", avukat Uğur Güner'in "Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Dair Karar", avukat Cüneyd Altıparmak'ın "İhbar Olunan" Ve "Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar", Doç. Dr. Faruk Güçlü'nün "SGK Mevzuatı Karşısında Avukat Adayı", avukat Ezgi Duman'ın "İnfaz Yasası M. 37'de Disiplin Cezaları", avukat Nuray Özdoğan'ın "10 Ekim Ankara Katliamı Duruşmaları", Engin Aras'ın "YCGK ve Zimmet" başlıklı yazıları bulunuyor.

Güncel Hukuk dergisi hakkında

İlk sayısının çıktığı Ocak 2004’ten 2018’e kadar aylık olarak yayınlandı. Başlangıcından itibaren farklı uzmanlık alanlarına sahip akademisyen ve hukukçulardan oluşan Danışma Kuruluyla Hakemli Dergi statüsünü korudu.

Akademisyen, öğrenci, hukukçu ya da hukukçu olmayan birçok yazarın hukuka temel oluşturan sosyal, ekonomik, siyasi yazılarına yer verdi. Türkiye’yi ulusal ve uluslararası alanda etkileyen güncel olayları nesnel bir yaklaşımla ele alan yazılara yer verdi.

Edebiyat ve Hukuk, Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi gibi temel başlıklarla hukuk yapımı/yazımı süreçlerinin nasıl olması gerektiği ve toplumla ilişkisinin kuruluş biçimine dair fikir yazıları yayınladı. Yazılarda teknik bir dil değil, herkesin anlayabileceği bir dil kullanılmasına özen gösterildi.

Hak ve özgürlüklerin, klasik ayırımlarının ötesinde toplumsal hayatın gereksinimlerinin ve teknik gelişmelerin ortaya çıkardığı ve yeni dile getirilmeye başlanan özgürlük çeşitlerine “Haklar” başlığıyla yer veren Dergi, bu yazılardan oluşan bir de kitap yayınladı.