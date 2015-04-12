15 yıllık eşinin 'çıplak selfie'sini görünce 250 bin liralık tazminat davası açtı

İzmir'de bir adam eşinin cep telefonunda çıplak bir adamla çekilen fotoğrafları görünce 15 yıllık eşiyle fotoğraftaki adama tazminat davası açtı.

İzmir'de oto aksesuar malzemeleri satan evli ve 2 çocuk babası Hakan O., iş dönüşü eve gittiğinde eşi Fatma O.'nun (32) içkili olduğunu, yüzünde ve boynunda kızarıklıklar bulunduğunu gördü. Eşine ne olduğunu sorduğunda genç kadın, çocukları okula bıraktıktan sonra kaldırımda oturup, alkol aldığını söyledi. Durumdan şüphelenen genç adam, eşi uyuduktan sonra cep telefonunu inceledi. Telefonda eşinin çıplak bir adamla selfie pozları olduğunu gören Hakan O. büyük bir şok yaşadı.

Milliyet'te yer alan habere göre Hakan O., 15 yıllık eşine hem boşanma davası hem de 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Hakan O. ayrıca eşiyle evli olduğunu bile bile ilişkiye giren 'öteki adam' Kenan B.'ye de 35 bin liralık manevi tazminat davası açtı. İzmir Asliye Hukuk Mahkemesi'nde ve İzmir Aile Hukuk Mahkemesi'nde açılan iki davada fotoğraflar mahkemeye delil olarak sunuldu.

Hakan O., eşi Fatma O.'dan boşanmak istediğini, hem de selfie ile ispatladığı aldatmadan dolayı kendisine 250 bin lira tazminat ödemesini, çocukları için ise aylık 750 lira nafaka ödemeye mahkum edilmesini istedi.