15 yıldır sokaklarda yaşayan eski güzellik kraliçesi parkta ölü bulundu

Venezuela'da eski güzellik kraliçelerinden Damarys Ruiz (68) parkta ölü bulundu. Ruiz yaklaşık 15 yıldır sokaklarda yaşıyordu.

1973’te Miss Venezuela seçilen Damarys Ruiz, hayatının son 15 yılını evsiz geçirdikten sonra başkent Caracas’taki bir parkta ölü bulundu.

Bir dönem ülkesinde top model olan Ruiz’in cesedini teşhis etmek üzere hastaneye çağrılan ailesi, yetkililere olumsuz yanıt verdi.

Hukuk mezunu olan eski güzellik kraliçesi, 26 yaşındayken Miss Venezuela yarışmasına katıldı. Birinci seçilen Ruiz, ülkesinde hızlı bir şekilde üne kavuştu. Ne var ki Ruiz, ülkedeki popülaritesine rağmen hiçbir zaman uluslararası üne sahip olmadı. Mezun olduğu hukuk alanında çalışmamaya karar veren Ruiz, Caracas’ta ev yapımı takılar satmaya başladı.

Radikal’de yayımlanan habere göre, uzun dönemli bir ilişkisi bulunmayan Ruiz, bir dönem erkek kardeşiyle yaşadı. Güzellik kraliçesinin arkadaşları, kardeşinin Ruiz’i kıskandığını ve kendisine hiçbir şekilde özgür bir alan tanımadığını söylüyordu. 2005’te verdiği bir söyleşide Ruiz de arkadaşlarını doğrulayarak, “Kardeşim beni aç bırakırdı. Sıklıkla tehdit ederdi ve beni döverdi. Polisi tekrar tekrar aradım ama hiçbir zaman bir şey yapmadılar” demişti.

Ailesi hastaneye gitmiyor

Gördüğü şiddet nedeniyle 2000 yılında kardeşinin yanından ayrılmaya karar veren eski Miss Venezuela, sokakta yaşamaya başladı. Rosalba Gomes, son iki yıldır tanığı Ruiz’i “Hayatı, ailesi veya arkadaşlarından destek almadan, olağanüstü depresyonla sona erdi. İçinde bulunduğu kapandan kaçmak için herhangi bir yol bulamadı. İçinde ve dışında çok güzel bir kadındı. Benim sevimli, küçük, yaşlı kadınım. Bu kadın mükemmeldi, bilgiliydi ve muhteşem sohbet ederdi. Avukattı ve birkaç yıl üniversitede eğitim gördü. Her şeyle ilgili bir fikri vardı. Onu, hikâyelerini ve anekdotlarını dinlemeyi çok severdim, her şey hakkında konuşurduk” sözleriyle anlattı.

Ruiz’in cesedinin bulunduğu hastanenin sözcüsü, cesedin henüz resmi olarak teşhis edilmediğini belirtti. Sözcü, aileyi hastaneye çağırdıklarını, ancak ailenin kendilerine olumsuz yanıt verdiğini de sözlerine ekledi.

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