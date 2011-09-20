15 yıldır para kullanmıyor

T24 - Almanaya'da yaşayan kadın 15 yıl öce para kullanmayı bıraktı. Bu haliyle daha mutlu olduğunu söyleyen 69 yaşındaki Heidemarie Schwerme 'Para yok, kredi kartı yok, fatura yok böyle daha mutluyum' dedi.



Almanya Dortmund'da oturan ve öğretmenlik yapan Heidemarie Schwerme, şimdi artık bir elinde bavulu, bir elinde bilgisayarı ile kasaba kasaba dolaşarak yaşıyor.



NTV' deki haberdei bu yeni yaşam şekli ile ilgili yazdığı kitabında "Parasız yaşayabileceğimi gördüm. İhtiyacım olan herşeyi değiş tokuş yaparak elde ediyorum. Hiçbir zaman yemek, kıyafet ya da arkadaş bulma sıkıntısı çekmedim. Artık benim hayatımı para kazanma stresi yönetmiyor. Faturaları ödeme baskısı içinde de değilim. Artık daha sağlıklıyım. 15 yıldır doğru düzgün doktora bile gitmedim. Gelecek korkusu da yaşamıyorum. " diyor.

Schwerme'nin hayatındaki bu değişim Dortmund'a taşınması ile başlamış. Bölgede çok fazla evsizin olduğunu görmüş ve bir "değiş tokuş dükkanı" açmış. Bu dükkanda insanlar sadece kullanmadıkları eşyaları değil, yeteneklerini de değiş tokuş edebiliyorlardı. Değiş tokuş dükkanı kısa sürede Dortmund'da ün kazandı.

Schwerme ise bu yeni yaşam şeklinden giderek daha fazla hoşlanmaya başladı. Sonunda öğretmenliği bırakarak hayatını tamamen değiştirmeye karar verdi. Evini, eşyalarını verdi. Yeni yaşamına elindeki tek bavulla başladı.

Bu yeni yaşam için kendisine verdiği deneme süresi 12 aydı. Ancak bu şekilde yaşamaktan öyle çok hoşlandı ki 15 yıldır eski yaşamına geri dönme ihtiyacı hissetmedi. Evden eve gidiyor, kaldığı evlerde ev işlerine yardım ediyor. Acil durumlar için yanında sadece 200 Euro var. Onun dışında yazdığı kitaplardan eline geçen parayı hayır kurumlarına bağışlıyor. Bu arada iki kitap yazdı bunlardan birinin adı "Parasız yaşamım".







