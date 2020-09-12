15 yıldır erkeğiyle yan yana bile gelmeyen dişi yılan yumurtladı!

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Saint Louis Hayvanat Bahçesi çalışanları bakımlarıyla sorumlu oldukları en yaşlı dişi yılanın yumurtladığını görünce çok şaşırdı; çünkü dişi piton 15 senedir bir erkek yılanla yan yana gelmedi.

CNN'e yapılan açıklamaya göre 1961'den bu yana hayvanat bahçesinde bulunan kraliyet pitonunun 7 yumurtası oldu.

Saint Louis Hayvanat Bahçesi'nin herpetoloji müdürü Mark Wanner, "Bu durum bize sürpriz oldu. Dürüst olmak gerekirse tekrar yumurtlamasını beklemiyorduk" dedi

Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada kraliyet pitonlarının döllenmesiz üreme yapabildiği söylendi15 yıldır erkeğiyle yan yana bile gelmeyen dişi yılan yumurtladı!. Wanner, bazı dişi kraliyet pitonlarının geciktirilmiş döllenme için sperm saklayabildiğini, ancak kayıtlarda bulunan en uzun örneğinin 7 yıl olduğunu belirtti.

İsmi olmayan ve en az 62 yaşında olduğuna inanılan yılanın 2009 yılında da yumurtladığı ancak bu yumurtaların hiç çatlamadığı bildirildi