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Bilim / Teknoloji

15 yıldır Ay'ı böyle görmediniz

Ay, eliptik yörüngesinden ötürü dün gece Dünya'ya son 15 yılın en yakın mesafesiyle yaklaştı

13 Aralık 2008 02:00

Ay dün gece Dünya'ya son 15 yılın en yakın mesafesiyle yaklaştı. Astronomlar, bunun sebebinin, Ay'ın eliptik yörüngesi olduğunu belirttiler.

Ay'ın kuzey yarı küreye yaklaşık 360 bin km mesafeden geçtiğini bildiren astronomlar, böyle bir günde normalden çok daha parlak ve büyük bir Ay göründüğünü.



Amerikan Havacılık ve Uzay Kurumu (NASA) da, dün geceki dolunayın bu yılın diğer dolunaylarından yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak göründüğünü bildirdi.

Gök bilimcilerin hesaplamalarına göre, genellikle Dünya'dan 385 bin km uzaklıktaki Ay dün gece 363 bin km uzaklıktaydı.

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