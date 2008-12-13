15 yıldır Ay'ı böyle görmediniz

Ay'ın kuzey yarı küreye yaklaşık 360 bin km mesafeden geçtiğini bildiren astronomlar, böyle bir günde normalden çok daha parlak ve büyük bir Ay göründüğünü.Amerikan Havacılık ve Uzay Kurumu (NASA) da, dün geceki dolunayın bu yılın diğer dolunaylarından yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak göründüğünü bildirdi.Gök bilimcilerin hesaplamalarına göre, genellikle Dünya'dan 385 bin km uzaklıktaki Ay dün gece 363 bin km uzaklıktaydı.