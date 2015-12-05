1,5 yılda 900 kişi Cumhurbaşkanı'na hakaretten davalık oldu

YARSAV Başkanı Murat Arslan, Tayyip Erdoğan'ın 1,5 yıllık Cumhurbaşkanlığı döneminde hakaret suçundan 1300'den fazla kişi hakkında soruşturma açılması için Adalet Bakanlığı'ndan izin istendiğini söyledi. Arslan, "Bunlardan yalnızca 15-20 tanesi reddedilirken, şu ana kadar 900'üne kovuşturma izni verildi. 400'e yakın izin talebi de hala incelemede" dedi.

Ankara Barosu tarafından dün "Cumhurbaşkanı'na Hakaret Suçunun Anayasa'ya Aykırılığı ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" düzenlendi. İlk oturumun başkanlığını Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Yekta Güngör Özden yaptı.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, Özden ülkenin karanlık bir dönemden geçtiğini söyledi. Özden, "Bugünkü Cumhurbaşkanı görevlerini yerine getirirken yaptığı andın dışına çıkıyor. Kendisini görevinin anayaal sınırlarının içine çekmekbiraz güç. Kendisinin neden olduğu durumu eleştirenlerin tutukevlerine düşmeleri de çok acı" dedi.

Paneldeki konuşmacılar arasında yer alan YARSAV Başkanı Murat Arslan da Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun artık siyasal bir sorun haline geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı'nın son 1 yılında Ahmet Necdet Sezer'e hakaretten 26, Abdullah Gül'e hakaretten 139 kişiye soruşturma açıldığını belirterek, Tayyip Erdoğan'ın 1,5 yıllık Cumhurbaşkanlığı döneminde hakaret suçundan 1300'den fazla kişi hakkında soruşturma açılması için Adalet Bakanlığı'ndan izin istendiğini söyledi ve şöyle dedi:

"Bunlardan yalnızca 15-20 tanesi reddedilirken, şu ana kadar 900'üne kovuşturma izni verildi. 400'e yakın izin talebi de hala incelemede... Bu kadar vatandaşıyla kavgalı, davalık olan başka cumhurbaşkanı yok. Evet, bu maddenin varlığı başlı başına bir sorun ama bundan daha büyük sorun ise mevcut Cumhurbaşkanı'nın kişiliği, davranış biçimi ve siyaset anlayışıdır."