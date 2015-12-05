T24 LogoT24 Logo
Gündem

1,5 yılda 900 kişi Cumhurbaşkanı'na hakaretten davalık oldu

Soruşturma başlatılması için 400'e yakın izin talebinin bakanlıkta olduğu öğrenildi

05 Aralık 2015 10:56

 YARSAV Başkanı Murat Arslan, Tayyip Erdoğan'ın 1,5 yıllık Cumhurbaşkanlığı döneminde hakaret suçundan 1300'den fazla kişi hakkında soruşturma açılması için Adalet Bakanlığı'ndan izin istendiğini söyledi. Arslan, "Bunlardan yalnızca 15-20 tanesi reddedilirken, şu ana kadar 900'üne kovuşturma izni verildi. 400'e yakın izin talebi de hala incelemede" dedi.

Ankara Barosu tarafından dün "Cumhurbaşkanı'na Hakaret Suçunun Anayasa'ya Aykırılığı ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" düzenlendi. İlk oturumun başkanlığını Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Yekta Güngör Özden yaptı. 

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, Özden ülkenin karanlık bir dönemden geçtiğini söyledi. Özden, "Bugünkü Cumhurbaşkanı görevlerini yerine getirirken yaptığı andın dışına çıkıyor. Kendisini görevinin anayaal sınırlarının içine çekmekbiraz güç. Kendisinin neden olduğu durumu eleştirenlerin tutukevlerine düşmeleri de çok acı" dedi.

Paneldeki konuşmacılar arasında yer alan YARSAV Başkanı Murat Arslan da Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun artık siyasal bir sorun haline geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı'nın son 1 yılında Ahmet Necdet Sezer'e hakaretten 26, Abdullah Gül'e hakaretten 139 kişiye soruşturma açıldığını belirterek, Tayyip Erdoğan'ın 1,5 yıllık Cumhurbaşkanlığı döneminde hakaret suçundan 1300'den fazla kişi hakkında soruşturma açılması için Adalet Bakanlığı'ndan izin istendiğini söyledi ve şöyle dedi:

"Bunlardan yalnızca 15-20 tanesi reddedilirken, şu ana kadar 900'üne kovuşturma izni verildi. 400'e yakın izin talebi de hala incelemede... Bu kadar vatandaşıyla kavgalı, davalık olan başka cumhurbaşkanı yok. Evet, bu maddenin varlığı başlı başına bir sorun ama bundan daha büyük sorun ise mevcut Cumhurbaşkanı'nın kişiliği, davranış biçimi ve siyaset anlayışıdır."

ETİKETLER

cumhurbaşkanına hakarettayyip erdoğandavasoruşturmakovuşturmahaber

İlgili Haberler

CHP'den 'cumhurbaşkanına hakaret' suçunun kaldırılması için kanun teklifi

CHP'li Mahmut Tanal, Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin hiçbirinde devlet başkanına hakaret edildiği gerekçesiyle soruşturma açılmadığını belirtti

Erdoğan'a hakaret davasının kahramanı Gollum'un karakterine bilirkişi karar verecek

"Türkiye'nin ifade özgürlüğü açısından geldiği noktayı bu dava en çarpıcı biçimde gösteriyor"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24