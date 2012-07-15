15 yılda 7 markaya reklam yüzü oldu 20 milyon dolar kazandı

Son 15 yılda 7 markaya reklam yüzü olan Cem Yılmaz, bu alandaki gelirlerini 20 milyon dolara çıkardı. Panasonic markasıyla reklam dünyasına adım atan Cem Yılmaz, son olarak Türk Telekom’dan İş Bankası’na transfer oldu. Yılmaz, bugüne kadar gıdadan GSM’e, akaryakıttan hazır giyime kadar birçok farklı sektörde reklam yıldızı olmayı başardı.

Hürriyet'in haberine göre, reklam pazarının en güçlü yüzlerinden biri olan Cem Yılmaz, Türk Telekom’dan İş Bankası’na transfer oldu. Son 15 yılda 7 markanın reklam yüzü olan Cem Yılmaz’ın bu sektördeki geliri 20 milyon dolara yaklaştı. Cem Yılmaz, bugüne kadar en çok telekomünikasyon sektöründe boy gösterirken gıda, hazır giyim ve akaryakıt sektöründeki şirketlerin de reklamlarında oynadı.

Cem Yılmaz bu reklam filmlerinde en çok Türk Telekom’dan gelir sağladı. 2007 yılından beri Türk Telekom’un reklam yüzü olan Cem Yılmaz, bu şirketten 8 milyon dolarlık gelir sağlamayı başardı. Yılmaz’ın İş Bankası’na ise 2 yıllığına 5 milyon dolarlık imza attığı belirtiliyor.

İlk G600’ü tanıttı

Cem Yılmaz, ilk reklam filmini 1997 yılında çekti. Panasonic markasının cep telefonu modelinin tanıtımında kamera karşısına geçen Yılmaz, Roger Forman adında bir bilim adamını canlandırdı. Cem Yılmaz, Panasonic’in G600 model cep telefonlarını tanıttıktan kısa bir süre sonra bu ürünün satışları önemli ölçüde arttı.

2’nci reklam filmi Mavi Jeans

Cem Yılmaz’ın 2’nci reklam filmi ise Mavi Jeans oldu. Yılmaz, askere gitmeden kısa bir süre önce babası Arif Yılmaz ile birlikte kamera karşısına geçti. Ali Taran Creative Workshop’un hazırladığı bu reklam filminde Arif Yılmaz, oğlunu askere yolladıktan sonra pantolon ve otomobiline el koyduğu için sevinç çığlığı atan bir babayı canlandırıyordu. İki farklı reklam filminde oynayan Cem Yılmaz, Mavi Jeans’ten 250 bin dolara yakın gelir sağladı.

Tamamen duygusal

Cem Yılmaz, 2000’li yılların başında ise GSM şirketi Telsim’in reklamlarında oynadı. Yılmaz, bu reklamlarda “Tamamen duygusal” sloganını kullandı. Ajda Pekkan’ın da rol aldığı reklamlardan Cem Yılmaz’ın 1.5 milyon dolar kazandığı belirtildi. Yılmaz, Telsim markasıyla 3 farklı reklamda yer alırken, bu markayla yaklaşık 2 yıl çalıştı.

Doritos reklamı

Bugüne kadar en çok konuşulan reklam filmlerinden biri ise Doritos oldu. 2004 yılında Doritos için kamera karşısına geçen Cem Yılmaz, “Doktor” karakteriyle büyük beğeni topladı. Yılmaz, bu reklamlardan ise 2.4 milyon dolarlık gelir sağladı.

Hangi şirketten ne kadar kazandı

Mavi Jeans reklamlarından 250 bin dolara yakın gelir sağladı.

Telsim reklam kampanyasının yüzü oldu ve 1.5 milyon dolar aldı.

Doritos’tan, 2 milyon 400 bin dolar kazandı.

Opet reklamlarından 2 milyon 700 bin dolar gelir sağladı.

Türk Telekom reklamlarından ise 8 milyon dolar para kazandı.

İş Bankası ile 5 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı.

6 filmi 118 milyon lira hasılat yaptı

Başrolünde olduğu 6 filmle hasılat rekoru elde eden Cem Yılmaz, A.R.O.G’ta kazandığı parayı hiçbir işinde kazanamadı. Her Şey Çok Güzel Olacak filmiyle sinema dünyasına giriş yapan Yılmaz, 1 milyon 239 bin 15 kişilik gişesiyle 8 milyon 876 bin 525 lira hasılat elde etti. Ardından G.O.R.A, Hokkabaz, A.R.O.G, Yahşi Batı ve Av Mevsimi ile bugüne kadar gişede 118 milyon 180 bin 29 lira hasılat yaptı. Cem Yılmaz sinema sektörünün de önemli isimlerinden biri olmayı başardı.