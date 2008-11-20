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Kültür-Sanat

15 yıl sonra yeniden!

Hard-rock grubu Guns N' Roses'ın yeni albümü sonunda grubun MySpace'teki sayfasından yayımlanmaya başlandı.

20 Kasım 2008 02:00

Tüm dünyada albümleri 100 milyondan fazla satan Amerikalı hard rock grubu Guns N' Roses'ın 15 yılı aşkın zamandır beklenen albümü sonunda, grubun sosyalleşme sitesi MySpace'teki sayfasından bugün yayımlanmaya başlandı.

Son albümü "The Spaghetti Incident"ı 1993'te çıkaran grubun yeni albümü "Chinese Democracy"'nin CD'leri ise Pazartesi satışa çıkacak.

1993'teki albümden sonra grup üyeleri arasındaki gerginlik, tüm üyelerin gruptan ayrılmasına yol açmış ve orijinal gruptan geriye sadece solist Axl Rose kalmıştı.

Chinese Democracy albümündeki birçok parça daha önce çeşitli biçimde dinleyicilerin eline geçmiş, hatta "Shackler's Revenge" adlı parça Rock Band 2 video oyununda soundtrack olarak ortaya çıkmıştı.

Los Angeles'ta da geçen ay grubun şarkılarını kendi web sitesinde dağıtmakla suçlanan bir kişi çıkarıldığı mahkemede telif hakları yasasını ihlal etmediğini ve suçsuz olduğunu savunmuştu.

Amerikan meşrubat üreticisi Dr Pepper da 15 yıldır beklenen ve çıkması yılan hikayesine dönen Chinese Democracy albümünün bu yıl içinde çıkması durumunda Amerika'daki herkese bir kutu bedava meşrubat vereceğini açıklamıştı.

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