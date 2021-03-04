15 yıl sonra ilk kez; Avustralya'da bir kişi denizanası sokması sonucu hayatını kaybetti

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Avustralya'nın Queensland eyaletinde bulunan Cape York'taki bir plajda yüzen 17 yaşındaki genç, denizanası tarafından sokulduktan bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Bu Avustralya'da 15 yıldır kayıtlara geçen denizanası sokması kaynaklı ilk ölüm oldu.

Avustralya Kraliyet Uçan Doktor Servisi'nin sözcüsü, 22 Şubat'ta Patterson Point'te sokulan genci stabilize edip Townsville'deki bir hastanenin yoğun bakım ünitesine götürdüklerini bildirdi.

Queensland polisi, 17 yaşındaki vatandaşın pazartesi günü hayatını kaybettiğini doğruladı ve konuyla ilgili adli tabibin bir rapor hazırlayacağını bildirdi.

Bu, Avustralya'da 1800'lü yıllardan bu yana kayıt altına alınan 79'uncu denizanası sokması kaynaklı ölüm oldu. En son ölümlü olay 2006'da yaşanmıştı.

Uzmanlar, şehirleşmemiş bölgelerde denizanası sokmasına müdahale ile ilgili daha iyi eğitim verilmesi gerektiğini, 17 yaşındaki gencin ölümünün önlenebilir olduğunu ifade etti.