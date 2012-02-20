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Çevre

15 yıl sonra fark edilen HES için dava açıldı

Munzur Milli Parkın'da 15 yıl önce HES inşaatı yapıldığı ve bunun sonradan fark edildiği iddiası.

20 Şubat 2012 12:32


T24 - Türkiye’nin en eski milli parkı olan Munzur’a yapılan HES, 15 yıl sonra bir çevreci avukatın girişimleri sonucunda fark edildi. Milli Park’a HES izni verilen dönemin kamu görevlileri hakkında dava açıldı.

Serkan Ocak'ın Radikal gazetesinde yer alan haberine göre; Avukat Barış Yıldırım, HES’in milli parkın sınırlarına kaçak olarak yapıldığını belirterek müraacatlarda bulunmuş, Radikal Mart 2010’da konuyu araştırdığında Çevre Bakanlığı “Evet farkındayız, araştırıyoruz” cevabını vermişti. Son olarak Tunceli savcısı Muzaffer Demirbilek, dönemin Tunceli İl Çevre ve Orman Müdürü Mehmet Ali Arguç ile yardımcısı Ali Haydar Gürsönmez hakkında görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle dava açtı. Her iki sanığın 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede, iki yetkilinin, milli park sınırları içinde mevzuatlara göre herhangi bir yapı ve tesisin inşaa edilemeyeceğini düzenlenmiş olmasına rağmen, durukmu üstlerine ‘bildirme’ dışında işlem yapmamakla suçlanıyor.

 

 

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