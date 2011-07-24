-15 YIL SONRA "KAN DAVASI"NI BİTİRDİLER ŞANLIURFA (A.A) - 24.07.2011 - Şanlıurfa'da 15 yıldır ''kan davalı'' olan akrabalar, düzenlenen barış yemeğiyle aralarındaki husumete son verdiler. Alınan bilgiye göre, Bozova ilçesine bağlı Taşlıdere köyünde 1996 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından aralarında kan davası başlayan akraba iki aile, Dr. Feridun Öncel ve bazı kişilerin girişimiyle barışmayı kabul etti. Bunun üzerine Süleymaniye Mahallesinde bir araya gelen aileler, kucaklaşarak aralarındaki husumete son verdiklerini belirtti. Tarafları barışmaları için girişimlerde bulunan Dr. Öncel, kan davasının hiç kimseye yarar sağlamadığını belirterek, ''İnşallah bu tür davalar bir daha tekrarlanmaz. Barışa katkısı olan tüm fertlere teşekkür ediyoruz. Darısı diğer davalı ailelerin başına'' dedi. Taraflar daha sonra hep birlikte barış yemeği yedi. Barış yemeğine tarafların yakınları ile yurt dışında yaşayan sanatçı Şivan Perver'in babası Yunus Aygün de katıldı.