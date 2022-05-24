15 yıl önce Shaq ve Kobe ile NBA kupaları kaldırıyordu; şimdi elinde AK-47 ile Ukrayna'yı savunuyor

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Slava Medvedenko, 2000'li yılların başındaki efsane Los Angeles Lakers kadrolarında Shaquille O'Neal'in yedeğiydi. Lakers formasıyla 2 NBA şampiyonluğu kazanan Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti doğumlu pivot sadece taraftarların değil, takım arkadaşı Kobe Bryant'ın da favorilerindendi. NBA parkesine son kez çıkışından 15 yıl sonra Medvenko'nun elinde bu sefer basket topu değil, ülkesini Rus işgalinden savunmak için kuşandığı AK-47 tipi silah var.

New York Times'a ait spor haberleri platformu The Atlantic, gönüllü olarak Ukrayna bölgesel savunma güçlerine katılan eski NBA oyuncusunun günlerinin nasıl geçtiğini anlatan bir haber hazırladı.

Medvenko, başkent kuşatması sırasında günde 4 saat açık alanı izleyerek Rusların gelip gelmeyeceğini gözlemeye çalıştı.

"Savaş, kendi içinde başka bir şey bulma zamanıdır" diyen Medvenko, kontrol noktasındaki günlerinin çoğunlukla sessiz geçtiğini, ancak geceleri Ukrayna hava savunma sistemlerinin Rus füzelerini patlattığını görebildiğini ifade etti. Medvenko, gözcü görevinde olduğu ilk günlerden birinde hava savunma sistemini patlatabilmek için Rusya'nın 20 kadar füze attığını dile getirdi. "Sanki sinemada en ön sıradaydım" diyen Medvenko, "Sanırım bu Rusların hava savunmamızı kıramayacağını anladığı ilk andı" diye konuştu.

Medvenko, The Atlantic'e "Hayal edebiliyor musunuz?" diye sordu; "Kontrol noktasında oturuyorsunuz ve üzerinizden dev gibi lanet bir füze geçiyor" dedi.

Medvenko'nun bir başka gönüllü olan arkadaşı Mikola Vasilkov, "Slava 2 metre 7 santimetre uzunluğunda. Diğer herkes yanında mikrop veya karınca gibi kalıyor" diye konuştu.

Basketbolcu, Rusya ordusu Kiev'in çevresinden çekilip Ukrayna'nın doğusuna odaklandıktan sonra yardım çalışmalarında rol almaya başladı. Medvenko hala savunma toplantılarına katılıp olası saldırılara karşı strateji geliştirmeye çalışıyor.

Vasilkov, eski NBA yıldızının en tehlikeli anlarda bile "hiç korkmadığını" ifade etti. Medvenko, "Böyle bir süreçte korkmaya zamanın yoktur" dedi.