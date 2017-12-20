"15 yıl önce seçkincileri kötüleyenler, şimdi halka benzememek için 18 milyon düğümlü halı döşüyorlar"

Sözcü yazarı Necati Doğru, Başbakan Binali Yıldırım'ın asgari ücrete yönelik, "Yeni asgari ücret ancak ülke gerçeklerine uygun makul seviyede olabilir" ve "Taşeron işçilerin durumu henüz netlik kazanmadığı” sözlerini hatırlatarak, "Bu durumda: Seçkinci kafa, halkın vergilerini harcayıp odasına 18 milyon düğümlü halı döşeterek 'Kimi mankafa! Kimi taş kafa! Kimi et kafa'” yerine koymuş oluyor? 15 yıl önce seçkincileri kötülüyorlardı. 15 yılın sonunda. Halka benzememek için: 18 milyon düğümü attılar" ifadesini kullandı.

Necati Doğru'nun, "Mankafa! Taş kafa! Et kafa" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Meclis'te şu günlerde “kafa şekli ile biçimi” üzerine çeşitlendirmeler yapılıyor. Mankafa kimdir? Et kafa neye benzer? Taş kafa nasıl anlaşılır? Japonlar “kafa metre” buluşu yapsalar; aleti koyuyorsun kafanın kaş üstündeki alın bölgesine; kimin et kafa, kimin taş kafa, kimin mankafa olduğunu söyler. Ama Japonlar, adi bir ayrımcılık yaratır ve toplumda nefret suçunu tetikler diye “kafa metre” buluşunu insafsız insanoğlunun eline vermeye teşebbüs bile etmezler.

Japonların bu inceliği! Bizim bu hoyratlığımız! Üzgünüm! Yazmak zorundayım. Öksüz ve yetimlere yardım için 100 yıl önce kurulmuş bir milli bankamızın, “yoksullara konut yapmak” için oluşturulmuş yan şirketinin günümüze ulaşmış ismi TOKİ, güvencesiyle daha çok partili müteahhit zengin etmeyi ve şehirleri betonlaştırmayı birinci hedefi haline getirdi ama göstermelik kalsa da “fakirfukaraya” ucuza sosyal konutlar da yapıyor.

1+1: 46 metrekare. 2+1: 69 metrekare. Bakla daireler. Mutfak, banyo, salon, yatak odası, çamaşır odası, çocuk odası, misafir odası, balkonlar dahil hepsi toplam 46 metrekare. Gecekonduda yaşayan karı koca 4 çocuklu bir yoksul aile, çekilen “kurada” şanslı ise TOKİ'nin 1+1 konutlarından edinebiliyor. Kura kendine çıktığında sevincinden çocuklarına sarılıp ağlayan annelerin canlı görüntüsünü zaman zaman TV haberlerinden izliyoruz. Türkiye'mizin gerçeği!

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İşte bu gerçek içinde “seçkin kafalı bir büyüğümüzün” yeni halı döşeme haberi ülkemizin “dünya şampiyonu büyüme” deseni içinde yerini aldı. Büyük Millet Meclisi'nin Başkanı İsmail Kahraman odasını yeniledi. Meclis Başkanı'nın odası, duvardan duvara tek parça Hereke Halısı ile döşendi. Bu halı İzmit Hereke fabrikasında özel olarak üretildi, 18 milyon düğüm atılarak dokundu. Kırmızı zemin üzerine yayla çiçeği desenleri işlendi.

Meclis Başkanı'na bağlı Milli Saraylar sözcüsü, halının Türkiye'de ender bulunan bir parça olduğunu dile getirdi. Odasının bu değerli halı ile döşetilmesini, koltuklar, sandalyeler ve masanın da yenilenmesini Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın bizzat kendisi mi istedi, halıyı kendisi mi seçti yoksa Milli Saraylar dekoratörleri mi “size bu halı bile az başkanım…” diyerek koltuklama mı yaptılar anlaşılamadı. Sonuçta ülke gerçeği: 1+1 TOKİ konutu: 46 metre kare. Meclis Başkanı'nın odası: Halı döşeme 52. 27 metrekare.

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Meclis Başkanı odasının eski dekorasyonu çok süssüz, sade, gösterişsizdi. Yeni hali çok gösterişli, süslü, padişah odası taklidi altın varaklı hale getirildi. İşte aynı günlerde Meclis'te yeni yıl bütçesi görüşülüyordu. Görüşmelerde “bütçe açığının bu yıl 27 milyar liraya çıktığı ve açığı kapatmak için de devletin yüksek faiz ödeyerek 77 milyar TL borç aldığı” bilgisi verildi.

Ülkenin Başbakanı da ”yeni asgari ücretin ancak ülke gerçeklerine uygun makul seviyede olabileceğini ve taşeron işçilerin durumunun da henüz netlik kazanmadığını” söyledi. Bu durumda: Seçkinci kafa, halkın vergilerini harcayıp odasına 18 milyon düğümlü halı döşeterek “Kimi mankafa! Kimi taş kafa! Kimi et kafa!” yerine koymuş oluyor? 15 yıl önce: Seçkincileri kötülüyorlardı. 15 yılın sonunda. Halka benzememek için: 18 milyon düğümü attılar.

