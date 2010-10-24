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Yaşam

15 yıl önce kaybettiği paraları buldu

Burdur'da oturan 75 yaşındaki Ahmet Geçer, eşi ile birlikte evde temizlik yaparken yıllar önce biriktirdiği, sonra da yerini unuttuğu paralarını buldu.

24 Ekim 2010 03:00

T24 - Burdur'da oturan 75 yaşındaki Ahmet Geçer, eşi ile birlikte evde temizlik yaparken yıllar önce biriktirdiği, sonra da yerini unuttuğu paralarını buldu.

Şeker Fabrikası'ndan emekli olan Ahmet Geçer, 1980-95 yılları arasında çalışarak biriktirdiği paraları bankaya yatırmak yerine evinde saklamayı tercih etti. Kazandığı paraları evde kanepe altları ve yatak aralarına saklayan Geçer, bir zaman sonra paraları sakladığı yeri unuttu.

Aradan 15 yıl geçtikten sonra önceki gün eşiyle birlikte evde temizlik yapan Geçer, kanepe altı ve yatakların arasından, artık tedavülden kalkmış olan 2 milyon 396 bin 330 TL para buldu.

Önce çok sevinen Ahmet Geçer, bir süre sonra bu paraların artık tedavülden kalktığını fark etti.

Paraları bulduğunda hem çok sevindiğini hem de tedavülden kalktığı için üzüldüğünü belirten Geçer, “Yıllarca yemeyip içmeyip biriktirdiğimiz paraları, temizlik yaptığımızda buldum. 5 ile 100 bin TL arasındaki tedavülden kalkmış 150 parayı değiştirme ümidiyle Ziraat Bankası'na gittim. Ancak, bankadan olumsuz cevap aldım. O zamanın parasıyla bir ev alınabilecek olan bu paraları koleksiyonculara satmak istiyorum” diye konuştu.

Evde para saklamanın iyi bir fikir olmadığını kaydeden Geçer, “Şimdi olsa kazandığım paraları hiç düşünmeden bankaya yatırırdım” dedi.

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