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Dünya

15 yıl komada kaldıktan sonra hayata döndürüldü

Doktorların hastanın göğsüne yerleştirdikleri bir vagus siniri stimülatörü yardımıyla, hastada bilinç belirtileri oluşması sağlandı

27 Eylül 2017 10:49

Bilinci 1 yıldan fazla bir süre kayıp bir hastanın tekrar hayata döndürülmesi pek ihtimal olarak görülmese de, Fransız bilim insanları 15 yıl komada kalan bir hastanın beyninde uyanma belirtileri yakalayabildi.

Hürriyet'in Current Biology dergisinde yayımlanan araştırmaya dayandırdığı haberine göre, doktorlar hastanın göğsüne yerleştirdikleri bir vagus siniri stimülatörü yardımıyla, hastada bilinç belirtileri oluşmasını sağladı.

Hastanın artık objeleri gözleriyle takip edebildiği, başını çevirebildiği ve kendisine yaklaşıldığında gözlerini açabildiği belirtildi.

Lyon’daki Bilişsel Bilim Enstitüsü’nden Angela Serigu “Vagus sinirinde yapılan elektrikli simülasyonlar sayesinde hastanın durumunda gelişme kaydedebildik ve her şeyin bitmiş gibi görünürken onu kendi dünyamıza döndürebildik. Beyin, en kritik anlarda dahi yeni bağlantılar oluşturma ve kendisini tamir edebilme becerisine sahip” ifadelerini kullandı.

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