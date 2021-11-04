15 yıl hapis cezası onanan Çilem Doğan:  Kızım, siz kadınlara emanet

Adana'da kendisine sistematik şiddet uygulayan ve fuhuşa zorlayan 'eşi' Hasan Karabulut'u 2015 yılında öldüren Çilem Doğan'ın 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Doğan kadınlara seslenerek, "Kızım Mira su size emanet" dedi.

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Doğan'ın notunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Doğan notunda şu ifadeleri kullandı:

"15 yıl cezayı onayarak, Çilem Doğan’ı hapsetmediniz. Siz 8 yaşındaki bir çocuğu ve dünyadaki bütün kadınları hapsettiniz. Erkek adaletten bir şey beklemedik, beklemiyoruz. Yine bizi yanıltmadı. Biz kadınlar ‘kirpimiz yere düşmesin’ diye omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Kızım ‘Mira Su’ siz kadınlara emanet. Kadın mücadelesi kazanacak. Bütün kadınları dayanışmanın sıcaklığıyla kucaklıyorum."

TIKLAYIN | Şiddet gördüğü kocasını öldüren Çilem Doğan'ın 15 yıl hapis cezası onandı