15 yıl hapis cezası bulunan suçlu, berberde tıraş olurken yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan ve polis ekipleri tarafından aranan Doğan Dalkıran, berberde tıraş olurken yakalandı. Dalkıran’ın üzerinde ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Bugüne kadar çeşitli suçlardan 50’nin üzerinde suç kaydı olduğu belirlenen Dalkıran, emniyetteki işlemlerinin ardından Alanya Cezaevine teslim edildi.

Telefoncuda tabanca ile 1 kişiyi yaralamıştı

Doğan Dalkıran, geçtiğimiz yıl ikinci el cep telefonu tamiri ve satışı yapılan iş yerinde tartışma sırasında bir kişiyi tabanca ile ayağından vurarak kaçmıştı. Yaklaşık 1 ay sonra yakalanan Dalkıran, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.