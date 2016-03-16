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15 yıl boyunca şiddet gördüğü eşini öldüren kadın, meşru müdafaadan beraat etti

"Biz bakkala bile ondan izin alarak giderdik"

16 Mart 2016 18:49

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 15 yıl boyunca şiddet gördüğü eşini öldüren Damla Kutulu beraat etti. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Kutulu’nun eşini meşru müdafa nedeniyle öldürdüğünü belirterek beraatine karar verdi. 

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Damla Kutulu, 21 Ağustos 2015 tarihinde, eşi Fikret Kutulu tarafından gece saatlerinde darbedilmiş, bunun üzerine 15 yıldır sürekli şiddet gördüğü eşini uyuduğu sırada öldürmüştü. Eşini öldürdükten sonra hakkında kasten öldürmekten dava açılan Kutulu’nun davasına Kocaeli Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Davada son sözleri sorulan Damla Kutulu, “Ben böyle olsun istemedim. Evlendiğim günden beri gün yüzü görmedim. İçimde yaşadıklarımı anlatmam mümkün değil. Anlık bir korku ve yaşadıklarımın etkisi ile eşimin de uyandığını görünce böyle bir şey oldu. Biz bakkala bile ondan izin alarak giderdik. Çocuklar oyun oynamak için bile ondan izin alırdı. Sürekli şiddet ve hakaret içinde yaşadım. Eşimin tehditleri nedeni ile kendim özellikle de çocuklarım zarar görmesin diye evden de ayrılamadım Eşim sürekli alkol kullanıyordu. Eve yabancı erkekler getiriyordu. Biz o anlarda çocuklar ile bir odaya kapanıp korku içinde beklerdik” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, “Her ne kadar sanık Damla Kutulu hakkında eşi olan Fikret Kutulu’yu kasten öldürdüğü iddia edilmiş ise de; maktulün, sanık ile evlendiği tarihten itibaren 15 yıl boyunca aralıksız olarak sanığa sözlü ve fiili şiddet uyguladığı, çocukları ile birlikte sürekli kötü yaşam koşullarına maruz bıraktığı, suç tarihinde de sanığı sebepsiz yere ve birden fazla çocukları ile birlikte darbettiği, sanığın suç tarihinden sonra da çocukları ile birlikte sürekli olarak ağır şiddete ve kötü yaşam koşullarına maruz bırakılacağı ihtimalinin muhakkak olduğu ortadadır” dedi. Bununla birlikte Kutulu’ya meşru savunma koşulları içinde eylemi gerçekleştirdiğinden ötürü beraat kararı verildi. 

Benzer bir davada Adana’da devam ediyor. Kendisine şiddet uygulayan ve fuhuşa sürüklemek isteyen  eşi Hasan Karabulut’u tabancayla vurarak öldüren Çilem Karabulut, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkmıştı.

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