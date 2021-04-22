İtalya'da bir hastane çalışanı 15 yıl boyunca işe gitmeden toplam 538 bin euro (5.3 milyon TL) maaş aldı. Durumun fark edilmesi üzerine işten çıkartılan çalışan ve amirleri hakkında soruşturma başlatıldı.

İtalya’nın Puglia bölgesinde bulunan Pugliese Ciaccio Hastanesi personeli Salvatore Scumace, 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı. Part Time kod adı verilen soruşturma kapsamında polis, tanık ifadelerinin yanı sıra katılım ve maaş kayıtlarından elde ettikleri kanıtları topladı.

2005 yılında, adamın devamsızlığı nedeniyle disiplin raporu hazırlamasını engellemek için hastane müdürüne karşı tehditlerde bulunduğu öne sürüldü.

İşlem yapmayan yöneticilere soruşturma

Hastane müdürünün emekliye ayrılmasının ardından Scumace maaş almaya devam etti. Başlatılan incelemeler sonucunda Ekim 2020’de resmi olarak kovulduğu ifade edilen Scumace’nin 15 yıl boyunca işe gitmeden 538 bin euro (5.3 milyon TL) maaş aldığı belirtildi.

Yerel medyada Devamsızlık Kralı olarak nitelendirilen Scumace’nin dolandırıcılık, gasp, ve görevi kötüye kullanmaktan ve 6 yöneticisinin de Scumace’ye karşı işlem yapmadıkları şüphesiyle soruşturma altına alındığı belirtildi.