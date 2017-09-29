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15 yaşındaki sürücünün otomobille çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, 15 yaşındaki sürücü D

29 Eylül 2017 15:16

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde, 15 yaşındaki sürücü D.E.D.\'nin kullandığı otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 48 yaşındaki Ahmet Sürücü öldü, arkasındaki eşi 37 yaşındaki Aynur Sürücü ağır yaralandı.
Kaza, bu sabah, Gedikaltı Mahallesi yolu üzerindeki Bekirler Virajı\'nda meydana geldi. Ehliyetsiz D.E.D.\'nin kulllandığı 09 PS 536 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Ahmet Sürücü yönetimindeki 09 EG 262 plakalı motosiklet virajda çarpıştı. Kazada kasksız olan motosiklet sürücüsü Ahmet Sürücü olay yerinde öldü, kendisi gibi kasksız olan eşi Aynur Sürücü ise ağır yaralandı. Aynur Sürücü, kaza yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk tedavisinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü D.E.D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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