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15 yaşındaki Sümenye'yi kaçıran şüpheli serbest bırakıldı

TOKAT, (DHA) - TOKAT'ın Almus ilçesinde 15 yaşındaki Sümenye Aktaş'ı evlenmek isteğiyle kaçırdığı öne sürülen S

25 Ağustos 2017 18:45

TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ın Almus ilçesinde 15 yaşındaki Sümenye Aktaş\'ı evlenmek isteğiyle kaçırdığı öne sürülen S.A. çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Almus\'a bağlı Kolköy\'de yaşayan çiftçi Rıza-Kezban Aktaş çiftinin 6 çocuğunun en küçüğü Sümenye Aktaş, geçen hafta aniden ortadan kayboldu. Yaylaya çıkan Rıza ve Kezban Aktaş çifti, köylerindeki evlerine bıraktıkları kızlarını ertesi gün döndüklerinde bulamadı. Çift, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Genç kızı bulmak için arama yapılırken, aileye gelen telefon ile Sümenye\'yi, komşu Yuvaköy\'den 28 yaşındaki S.A.\'nın evlenmek amacı ile kaçırdığı ortaya çıktı. Aileyi arayan S.A. kendilerini aramaktan vazgeçerek, şikayetlerini geri almalarını istedi. Bu ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri S.A.\'yı bulmak için çalışma yaptı. Ekipler önceki gün S.A. ve Sümenye Aktaş’ın Almus ilçesindeki Tufantepe bölgesinde olduğunu tespit etti. Yer tespitinin ardından harekete geçen jandarma ekipleri S.A. ve Sümenye Aktaş’ı 60 SA 736 plakalı otomobilde yakaladı. S.A. ile kaçırıldığı öne sürülen Sümenye Aktaş, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü. Genç kız ilk ifadesinde kendi isteğiyle S.A. ile gittiğini ve şikayetçi olmadığını söyledi. Sümenye Aktaş sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Sümenye Aktaş’ı kaçırdığı iddia edilen S.A. ise dün İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan S.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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