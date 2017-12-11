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15 yaşındaki Samet, kazada yaşamını yitirdi

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin kasksız ve ehliyetsiz sürücüsü Samet Selçuk (15), yaşamını yitirdi

11 Aralık 2017 20:27

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Savaştepe ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin kasksız ve ehliyetsiz sürücüsü Samet Selçuk (15), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 07.30 sıralarında, Savaştepe Çevreyolu Yeşilhisar yol ayrımında meydana geldi. Sanayideki iş yerinden evine dönmek üzere yola çıkarak, Soma\'dan Savaştepe yönüne gelen kasksız ve ehliyetsiz Samet Selçuk\'un kullandığı plakasız motosikletle, kavşaktan dönen Erdal Gülmez (45) yönetimindeki 10 RE 221 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce yola savrulan Selçuk\'a, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunuldu. Ambulansla Savaştepe Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Samet Selçuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü Gülmez, emniyetteki işlemleri sonrası \'taksirle ölüme sebebiyet verme\' suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kaza, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
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