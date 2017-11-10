15 yaşındaki Osman, av tüfeğiyle intihar etti

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ISPARTA\'da 15 yaşındaki Osman Çelik, evlerinin bodrum katında av tüfeğiyle başına ateş ederek, yaşamına son verdi. Çelik\'in, son dönemde sürekli, sosyal medya hesabı üzerinden bir dedektiflik oyununu oynadığı öğrenildi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Senirkent ilçesi Büyükkabaca Mahallesi\'nde meydana geldi. Evlerinin depo olarak kullanılan bodrum katına giren Çelik, av tüfeğini başına ateşledi. Silah sesine koşan ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çelik\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çelik\'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu\'nun morguna getirildi. Burada yapılan otopsinin ardından cenaze, toprağa verilmek üzere Büyükkabaca Mahallesi\'ne gönderildi. Senirkent Cumhuriyet Başsavcılığı, Çelik\'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Osman Çelik\'in ortaokuldan sonra eğitim hayatına devam etmediği, çevresiyle fazla ilgili olmadığı ve son dönemde, sosyal medya hesabı üzerinden sürekli bir dedektiflik oyununu oynadığı öğrenildi.

Oyun, sosyal paylaşım sitesi Facebook\'ta en çok beğenilen oyunlar arasında yer alıyor. Türkçe dizayn edilmesinin ardından oyunu herkesin kolayca oynadığı belirtiliyor. Bölümler halinde zorlaşarak, ilerleyen bir dedektiflik oyunu olarak biliniyor. Dikkat yeteneğinin ön plana çıktığı oyunda, dedektif rolü oynayan oyuncu, olay yerindeki ipuçlarını toplayıp, suçlunun bulunmasına katkı sağlıyor.



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