15 yaşındaki öğrencisine 'müstehcen' fotoğrafını gönderen eski güzellik kraliçesine hapis cezası

ABD'de güzellik kraliçesi seçilen eski manken Ramsey BethAnn Bearse, okulda öğretmen olarak çalıştığı dönemde 15 yaşında bir erkek çocuğa 'müstehcen' fotoğraflarını gönderdiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası aldı.

Kanawha Kasabası Mahkemesi, şu anda Batı Virginia'da öğretmenlik yapan eski manken Bearse'in 10 yıl boyunca da cinsel istismar suçlusu olarak terapi görmesine hükmetti.

29 yaşındaki Bearse, 18 yaşından küçük birine gönderdiği cinsel içerikli fotoğraflarla alakalı olarak daha önce farklı beyanatta bulunsa da, sorumluluğunu kabul etti.

Ortaokul öğretmeni Bearse, 2018 Ağustos ve Ekim'inde Snapchat üzerinden bir öğrencisiyle cinsel içerikli fotoğraf değiş tokuşu yapmış, söz konusu fotoğrafları öğrencinin ebeveynlerinin bulması üzerine hakkında dava açılmıştı.

Bearse, savcılıktaki ilk ifadesinde söz konusu fotoğrafları kocasına göndermek istediğini ve yanlışlıkla genç bir çocuğa gönderdiğini söyledi. Eski güzellik kraliçesi daha sonra gönderdiği fotoğraflar içinse, "öğrencisinin daha fazla görsel talep ettiğini ve onun bu isteğini tatmin etmek için böyle bir eylemde bulunduğunu" iddia etmişti.

Bearse salı günkü duruşmada olayla ilgili sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul etti ve iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.