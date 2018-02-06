15 yaşındaki Nevroz'dan 4 aydır haber alınamıyor

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, bakkala gitmek için evden ayrılan Nevroz Korkmaz\'dan (15), 4 aydır haber alınamıyor.

Şair İbrahim Rafet Mahallesi\'nde oturan 10 çocuk annesi Hüsne Korkmaz, 1 Ekim 2017 tarihinde, 6’ncı çocuğu Nevroz\'u domates ve yumurta alması için bakkala gönderdi. Nevroz\'un, uzun süre geçmesine rağmen eve dönmemesi üzerine meraklanan Korkmaz, çevrede aradığı kızını bulamadı. Korkmaz, daha sonra polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu.

Kızının kaçırılmış olabileceğini söyleyen Hüsne Korkmaz, yetkililerden yardım isteyerek, \"Kızımı bakkala gönderdim ve bir daha dönmedi. Aradan 4 ay geçmesine rağmen kızımdan tek bir haber yok. Eşim 1 yıldır cezaevinde ve 10 çocuğumla yalnız yaşıyorum. Kimsemiz yok, kızımın bulunmasını istiyorum\" dedi.



FOTOĞRAFLI