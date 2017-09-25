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Sağlık

1.5 yaşındaki Mihriban'ın karnından 10 santimlik kist çıktı

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, karın ağrısı şikayetiyle getirilen 1

25 Eylül 2017 18:56

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde, karın ağrısı şikayetiyle getirilen 1.5 yaşındaki Mihriban Becerikli\'nin karnından 10 santim çapında kist çıkarıldı.
Muş\'tan Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine karın ağrısı şikayeti ile getirilen 1.5 yaşındaki Mihriban Becerikli, Çocuk Cerrahisi Kliniği\'ne yapılan muayeneden sonra karın bölgesinde 10 santimlik kist tespit edildi. Ameliyata alınan minik Mihriban\'ın karın bölgesinde bulunan 10 santimlik kist başarılı bir operasyon ile alındı. Operasyon ile ilgili bilgi veren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr.Dr. Fikret Ersöz, Mihriban\'ın karın ağrısı ve karında şişlik şikayeti ile kliniğe getirildiğini ifade ederek, \"Yapılan tetkikler sonucu karın içinde kistik bir yapının olduğunu tespit ettik. Çocuklarda karın içi kitleler karındaki  tüm organlardan kaynaklanabilmektedir. Hastamızı karın içi kistik kitle tanısı ile ameliyata aldık. Karın içinde bağırsak damar yapısından kaynaklanan Mezenter kisti dediğimiz içi sıvı dolu bir kistik yapının mevcut olduğunu ve kistin hastamızın bağırsak ve rahimine yapışık olduğunu gördük. Hastamız 1.5 yaşında olduğu için ameliyatı özellik arz etmekteydi. Ekibimizle birlikte yapılan başarılı bir operasyon ile söz konusu kisti aldık\" dedi.
Dr.Ersöz, Mihriban\'ın ameliyat sonrası tedavi ve gözlem sürecini de gayet iyi bir şekilde geçirdiğini ve herhangi bir olumsuz komplikasyon söz konusu olmadığını belirtirek, kendisini taburcu edeceklerini de söyledi.

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