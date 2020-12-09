Çocuğu cinsel istismar ve fuhuşa zorlama suçundan yargılananlar hakkında 'tutuksuzluk hallerine devam' kararı

T24 Haber Merkezi

Aksaray’da, 15 yaşındaki M.İ.'ye cinsel istismarda bulunduğu ve şantaj yaparak fuhuşa zorladığı iddia edilen dört erkeğin yargılanmasına devam edildi. Sanıklar 'çocuklara fuhuş yaptırmak', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından yargılanıyor.



Mayıs ayından görülen duruşmada tutuklu yargılanmalarına karar verilen sanıkların 4,5 ay tutuklu kaldıktan sonra ekim ayında görülen duruşmada tahliyelerine karar verildi. M.İ.'nin avukatı son duruşmada sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep etti. Mahkeme sanıkların tutuksuz yargılanmasının devamına karar verdi.

İddianamaye göre A.G., E.A., Y.İ.Ş., A.G. isimli şüpheliler M.İ'ye cinsel istismarda bulunduktan sonra şantaj yoluyla M.İ.’yi en az 40 kişiyle birlikte olmaya zorladı.

M.İ'nin avukatı önceki duruşmadaki beyanında, ‘’Müvekkilim birlikte olmaya zorlandığı kişileri tanımamaktadır, kişilerle karanlıkta görüştürüldüğü için teşhis edememektedir’’ dedi.



İddianamaye göre mağdur M.İ., biri akrabası olmak üzere dört erkeğin cinsel istismarına maruz kaldı. Mağduru istismar ettikleri sırada videolarını çeken sanıklar, videolarla şantaj yaparak 15 yaşındaki M.İ.’yi en az 40 kişiyle birlikte olmaya zorladı ve mağdur üzerinden para kazandı. M.İ.’nin ablasının olayı öğrenmesinin ardından şikayetçi olan aile, sanıkların tutuklu yargılanmasını talep ediyor.



T24'e konuşan mağdurun babası Yusuf İ. "Toplumun en hassas olduğu noktalardan biri olan istismara uğrayan çocuğumun hakkını arıyorum. Sanıkların 1. duruşmada tutuksuz yargılanmalarına karar verildi. Adalete onan inancımızı yitirmek istemiyoruz suçluların en ağır cezayı almalarını sağlamayı ve davamız için kamuoyu oluşturmak istiyoruz’’ diye konuştu.