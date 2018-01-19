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Spor

15 yaşındaki Kostyuk'un Avustralya Açık serüvenini vatandaşı Svitolina bitirdi

4 numaralı seribaşı Svitolina genç rakibi önünde aldığı rahat galibiyetle adını dördüncü tura yazdırdı

19 Ocak 2018 14:11

Avustralya Açık tek kadınlar üçüncü tur maçında 4 numaralı seribaşı Elina Svitolina, henüz 15 yaşındaki rakibi Marta Kostyuk'u 6-2'lik setlerle mağlup etti.

İki Ukraynalı tenisçiyi karşı karşıya getiren maçı baştan sona kontrolünde götüren Svitolina, kariyerinde ilk kez ana tablosunda yer aldığı bir Grand Slam'de üçüncü tur görmeyi başaran genç rakibini set vermeden geçerek tur atlamayı başardı.

Melbourne'deki altıncı yılında ilk kez dördüncü tura yükselen Svitolina'nın sıradaki rakibi, Çekya'dan Denisa Allertova olacak.(Eurosport)

 

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