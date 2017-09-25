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15 yaşındaki kızı tacizden tutuklandı, suçlamayı kabul etmedi

Tolga YANIK/KONYA,(DHA)- KONYA'da minibüste 15 yaşındaki Y

25 Eylül 2017 14:27

Tolga YANIK/KONYA,(DHA)- KONYA\'da minibüste 15 yaşındaki Y.D. adlı kızı taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan, evli 42 yaşındaki İ.K.\'nin ifadesinde, ineceği sırada aracın ani hareketi sonucu önünde oturan kızın omuzlarına dokunmak zorunda kaldığını söylediği öğrenildi.
Olay, geçen cumartesi günü saat 20.00\'de merkez Meram İlçesi\'nde meydana geldi. Minibüsle evine giden Y.D., iddiaya göre aynı araçta yolcu İ.K.\'nin tacizine uğradı. Y.D.\'nin bağırarak yardım istemesi üzerine İ.K. minibüsteki diğer yolcular tarafından linç edilmek istendi. İhbar üzerine kısa sürede gelen polis, İ.K.\'yi öfkeli grubun elinden güçlükle kurtardı.
Çıkarıldığı mahkemece \'cinsel istismar\' suçundan tutuklanan ve suçlamaları kabul etmeyen İ.K.\'nin ifadesinde, minibüsten ineceği sırada, aracın ani hareketi sonucu önünde oturan kızın omuzlarına dokunmak zorunda kaldığını ileri sürdüğü öğrenildi. İ.K. ifadesinde, \'\'İneceğim zaman dolmuşun hareketinden dolayı gayri ihtiyarı olarak düşmemek için ön koltuğun başlık kısmından elimle tuttum bu sırada orada oturmakta olan bir kız çocuğunun omzuna değmek zorunda kaldım. Şoföre inmek istediğimi söyledim ve kavşakta indim. Dolmuştan hemen indikten sonra dolmuş şoförü kornaya basarak beni çağırdı. Ben de tekrar dolmuşa bindim ve benim az önce istemeden elimi değdiğim kız çocuğu bir anda ağlayarak bağırmaya ve kendisini benim taciz ettiğimi söylemeye başlayınca, dolmuşta bulunanlar ve etraftan gelenler bir anda benim üzerime saldırdı. Ben kimseye birşey yapmadım dememe rağmen, kimseye inandıramadım. Ben kesinlikle kimseyi taciz etmedim, suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum\'\' dediği öğrenildi.
 
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