15 yaşındaki kızı evlenme programına kabul ettiiler!

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Babası suç duyurusunda bulundu



‘18 yaşındayım dedi bizi kandırdı’



RTÜK’ün son toplantısındaisimli evlilik programına para cezası çıktı.Gazeteport’un haberine göre; RTÜK son toplantısında gelen şikâyet yağmuru üzerine Songül Karlı ve Uğur Arslan’ın sunduğu “Su Gibi” programını masaya yatırdı. 1996 doğumlu S.K isimli kız çocuğunun karşısında eş adayı olarak kendisinden 30 yaş büyük ve 45 yaşında bir adamın çıkarıldığı program, “Yayınların toplumun milli ve manevi değerlerine ve Türk aile yapısına aykırı olmaması” ilkesine aykırı bulundu. RTÜK, FOX’a 286 bin 160 lira para cezası verilmesine karar verdi.RTÜK üyesi Hülya Alp, programda yaşananların aynı zamanda Medeni Kanuna da aykırı olduğunun altını çizdi ve “Programda hem bir çocuk istismarı örneği sergilenmiş, hem de reşit yaştaki insanların evlenebileceği hükmünü taşıyan yasa ihlal edilmiştir” diyerek kararı destekledi.Yaşından büyük görünen S.K’nın programa başvururken de “18 yaşındayım” dediği ifade edildi. Program kayıtlarında da 2 kez çıktığı yayında 45’lik adamı beğenmeyen S.K.’ya seyirciler “18 yaşındasın 45’lik adamı beğenmemen normal” diyerek hak veriyor. S.K’nın 18 değil, 15 yaşında olduğu babasının Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmasıyla ortaya çıktı. Bunun üzerine RTÜK’e konuyla ilgili çok sayıda şikâyet gitti.“Su Gibi” programının yapım şirketi Global Prodüksiyon, S.K.’nın kendi el yazısıyla 18 yaşında olduğunu beyan ettiği belgeleri göstererek şu açıklamayı yaptı:“Olayda sözü geçen S. hanım kendi isteğiyle programımıza katılmıştır. Kendisine kimliği sorulduğunda evden acele çıktığı için kimliğini evde unuttuğunu söylemiştir. Dış görünüş itibariyle de 18 yaşından büyük gösteren S. hanım, evlilik isteğini yazılı ve sözlü olarak defalarca beyan etmiştir. Kimliğini evde unuttuğunu söyleyen S. hanım, programa katılabilmek için kendi el yazısıyla 18 yaşını doldurduğunu ve ailesinin izniyle programa katıldığını beyan etmiş ve altına imzasını atmıştır.Kendi el yazısıyla yazıp imzaladığı formdan sonra tüm katılımcıların rutin olarak doldurduğu ‘Su Gibi’ katılım formunu da 18 yaşını doldurduğunu belirterek imzalamıştır, anne ve babasının da izni dahilinde programa katıldığını defalarca dile getirmiştir. S. hanım sunucumuz Songül Karlı’nın ‘Daha çok gençsin’ sözleri üzerine 18 yaşını doldurduğunu ve evlenmeye hazır olduğunu canlı yayında bir çok kez belirtmiştir. 18 yaşını dolduran her vatandaş programımıza katılabilir ve istediği kişinin karşısına talip olarak çıkabilir. Ne var ki S. hanımın yalan beyanları ve kendi el yazısıyla yazıp altına imzasını attığı formlar çirkin bir şekilde kandırılmamıza neden olmuştur.Türkiye’nin en çok evlendiren programı Su Gibi’de, böyle talihsiz bir olayın tekrar etmemesi için gereken tüm önlemler alınmıştır.”