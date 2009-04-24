15 yaşındaki kıza tecavüzden tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde çiftçilik yapan 57 yaşındaki Muhammet E., 15 yaşındaki Ş.Ç.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kaş İlçesi'nden ailevi sorunları olduğu gerekçesiyle 2 ay önce Alanya'ya kaçan 15 yaşındaki Ş.Ç., burada tanıştığı 23 yaşındaki A.K.'nin evinde kalmaya başladı. Genç kız, A.K'nin tanıştırdığı 27 yaşındaki T.Ö.'nün aracılığıyla da Muhammet E. ile tanıştı. Önceki gece Muhammet E.'nin otomobille gezme teklifini kabul eden Ş.Ç., otomobile bindi. S.Ç. daha sonra polise başvurarak, Alanya'nın Kızılalan Mevkii'ne gittiklerini, Muhammet E.'nin burada kendisine yarım saat boyunca tecavüz ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Polis, Muhammet E. ile birlikte genç kızın evinde kaldığı A.K. ile arkadaşı T.Ö.'yü gözaltına aldı.



Tecavüz bulgusuna rastlanmadı



Ş.Ç. Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla kontrol için Alanya Devlet Hastanesi'ne götürülürken, doktor raporunda tecavüz bulgusuna rastlanmadı, ancak zorlama nedeniyle kasıklarında şiddetli ağrı olduğu belirtildi.



Muhammet E. `tecavüz', A.K. `küçük yaşta kızı alıkoyma', T.Ö. de`suça aracılık etmek' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Muhammet E. tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderilirken, diğer zanlılar savcılık tarafından serbest bırakıldı.



Çocuk Büro Amirliği'nde gözetim altında tutulan Ş.Ç, savcının talimatıyla Alanya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ş.Ç., Antalya'daki Zübeyde Hanım Kız Yurdu'na gönderildi.





