15 yaşındaki kıza kuzenleri tecavüz etti, amcaları öldürdü!

İki kuzeni tarafından tecavüze uğrayıp hamile kalan 15 yaşındaki Hasret'i amcalarının “Doktora götüreceğiz” diye evden alıp katlettiği ortaya çıktı.

Sabah gazetesinin haberine göre aile meclisi kararıyla işlenen cinayetle, tecavüzlerin de üzerini örtmeye çalışan sanıklar, duruşmalarda birbirlerini suçladı. Ailesi tarafından imam nikâhıyla evlendirildiği eşinden ayrılıp köyüne dönen Hasret'in cesedi, 2 yıl önce Batman Çayı'ndaki kum ocaklarında bulundu.

Soruşturmada, Hasret'in eve dönünce iki kuzenini tecavüzüne uğradığı, hamile olduğu anlaşılınca 12 kişilik aile meclisinin toplanarak infaz kararı aldığı belirlendi. Cinayetle birlikte, tecavüzlerin üzerini de örtmeye çalışan 12 sanık hakkında, "Töre saikiyle gebe olduğu bilinen kadını öldürmek, azmettirmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

‘Aile meclisi kurulmadı’

Son duruşmada, Hasret'in dedesi, ninesi, 3 amcası, 3 yengesi ve 2 kuzeni, 2 akrabasının bulunduğu sanıklar suçu birbirlerinin üzerine attı. Hasret'i boğarak öldürmekle suçlanan ve aynı zamanda Hasret'e tecavüz eden Özcan Daşlı'nın babası olan amca Habip Daşlı, "Kuzenim Garip, oğlum Özcan ile kendisinin oğlu Serhıldan'ın Hasret'e tecavüz edip hamile bıraktıklarını anlattı. Kimden olduğu belli olmayan bebeğin aldırılması gerektiğini söyledi. Ben, Hasret ve Garip, Batman Çayı'na gittik. Sarhoştum, gerisini hatırlamıyorum. Ama oraya gitmek için kimse beni yönlendirmedi. Aile meclisi kararı alınmadı" dedi.

‘Tecavüz etmedik, öldürmedik’

Bebeğin babası olduğu DNA testiyle belirlenen sanık Serhıldan Daşlı ise "Rızasıyla ilişkiye girdim, tecavüz etmedim. Öldürüldüğünden haberim yoktu" diye konuştu. Sanıklardan Özcan Daşlı da "Hasret'e tecavüz etmedim, onu öldürmedim, aile meclisi de öldürülmesi için toplanmadı" dedi. Bu sırada sanık Serhıldan Daşlı ise ayağa kalkarak, "Yalan söyleme" diye bağırdı.

‘Hastaneye’ diye götürdü

Hasret'in annesi Hanife Turan ise sanıklardan sadece Serhıldan Daşlı'dan şikâyetçi olduğunu belirterek, "Kızım değişik tarihlerde kuzenleri Özcan ile Serhıldan Daşlı'nın kendisine tecavüz ettiklerini ancak bebeğin kimden olduğunu bilmediğini söyledi. Ailenin erkekleri olayı duymadan bebeği doğurtup çocuk yurduna bırakmayı planlıyorduk. Ama olay duyuldu. O gece Garip Daşlı evimize gelerek kızım Hasret'i 'doktora götüreceğiz' diyerek götürdü" dedi.

Avukatlardan 'sağlıklı ifade' itirazı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müdahil avukatları ise annenin dul ve bakıma muhtaç olduğu için yargılanan aile bireyleri aleyhine ifade veremediğini, oysa savcıya verdiği ifadesinde, kayınbabası ve kaynanasının evde bulunduğu sırada Ramazan, Enver, Habip ve Mehmet Daşlı'nın eve geldiklerini söylediğini hatırlattı. Müdahil avukatlar, kadının halen kayınbabası ve kayınlarının bulunduğu bir ortamda yaşadığı için baskı altında olduğuna dikkat çekti.