15 yaşındaki kıza kameralı tuzak

T24- Samsun'da yaşayan 16 yaşındaki genç, sevgilisiyle ilişkiye girdiği anı arkadaşlarına izletti...









Samsun’da oturan 15 yaşındaki G.D. telefonla tanıştığı Kavak İlçesi’nde oturan 16 yaşındaki T.E. ile arkadaş oldu. İki genç ilçede buluşup boş bir alanda sevişti. Bir hafta sonra kızı tekrar ilçeye çağıran T.E., 2 arkadaşını da, sevişirken kendilerini izlemeleri için aynı yere çağırdı. İki genç ilişkiye girerken, T.E.’nin arkadaşları da cep telefonuyla kaydetti. Daha sonra bu kişiler de genç kızı tehdit ederek kendileriyle cinsel ilişkiye girmesini istedi. Kaçarak kurtulan G.D.’nin şikayeti üzerine yakalanan 3 gençten ikisi tutuklandı.

Samsun’da oturan ilköğretim okulu öğrencisi G.D. telefonla geçen yıl Haziran ayında tanıştığı lise öğrencisi T.E. ile arkadaş oldu. Bir süre telefonla görüşen gençler daha sonra Kavak İlçesi’nde buluştu. İddiaya göre bir süre gezen gençler boş bir araziye giderek burada sevişti. Ancak cinsel ilişkiye girmedi. Bu olaydan bir hafta sonra T.E. telefon ederek kızı tekrar ilçeye çağırdı. Buluşmaya giderken, aynı yaştaki arkadaşları İ.A. ve Ş.K.’ya da gidecekleri yeri tarif ederek, “İsterseniz gelip biz sevişirken izleyebilirsiniz” dedi. Bunun üzerine İ.A. ve Ş.K. da organize sanayi sitesi kenarında boş alana giderek ağaçların arkasına saklandı. Bir süre sonra boş araziye gelen T.E., G.D. ile ters ilişkiye girdi. Bu sırada iki arkadaşı da cep telefonlarıyla bu anı kayıt etti.



Daha sonra iki genç elbiselerini giyerken, İ.A. ve Ş.K. yanlarına geldi. İ.A., yarı çıplak haldeki kıza sevişme görüntülerini cep telefonuyla kaydettiğini söyleyip, G.D.'yi taciz edip kendileriyle de cinsel ilişkiye girmesini istedi. Arkadaşı T.E. de, “Görüntüleri tüm Kavak’a dağıtırız ve babana göndeririz. Onlarla da ilişkiye gir” dedi. Bunun üzerine ağlamaya başlayan G.D. bir fırsatını bularak kaçtı. Daha sonrada başına gelenleri ailesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine yakalanan 3 gençten İ.A. ve T.E. tutuklandı. Ş.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





Görüntüler arkadaşının telefonunda



Yapılan incelemede Ş.K. ve İ.A.'nın cep telefonlarında uygunsuz görüntülere rastlanmazken, çekilen bu görüntüler T.E.’nin cep telefonunda bulundu. Geçen Cuma günü Samsun 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan kapalı duruşmada ilk kez hakim karşısına çıkan sanıklardan Ş.K. ve tutuklu sanık İ.A. çektikleri görüntüleri tutuklu sanık T.E.’ye verdiklerini söyleyerek kıza şantaj yapmadıklarını ileri sürdü. T.E ise, G.D. ile kendi rızasıyla ilişkiye girdiklerini belirterek şantaj yapmadığını söyledi. Duruşmaya katılan G.D. ise, T.E.’nin kendisine tuzak kurduğunu öne sürerek, her üç sanıktan da şikayetçi olduğunu, İ.A.’nın cinsel ilişki teklifini kabul etmediği için kendisine tokat attığını söyledi.



Duruşma, G.D.’nin olaydan sonra beden ve ruh sağlığnın bozulup bozulmadığının belirlenmesi ve tanıkların dinlenmsi için ertelendi.