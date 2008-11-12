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Sağlık

15 yaşındaki kız kuş gribinden hayatını kaybetti

Endonezya'da, 15 yaşındaki bir kız çocuğunun kuş gribinden öldüğü bildirildi.

12 Kasım 2008 02:00

Endonezya'da, 15 yaşındaki bir kız çocuğunun kuş gribinden öldüğü bildirildi.

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Sağlık yetkilileri, ülkenin doğusundaki Semarang kentinden olan çocuğun, 10 gün hastanede tedavi gördükten sonra geçen hafta sonunda hayatını kaybettiğini belirttiler.

Yetkililer, ölen çocukta kuş gribine neden olan ölümcül H5N1 virüsünün tespit edildiğini kaydettiler.

Endonezya'da geçen temmuzda 37 yaşındaki bir kargo şirketinin şoförü kuş gribinden hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da, bu son vakayla kuş gribinden ölenlerin sayısı 113'e yükseldi.

(AA)

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