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Yaşam

15 yaşındaki katil, Gülistan'ı 500 lira için öldürülmüş

İngiltere’nin başkenti Londra’da, geçen yıl vurularak öldürülen Türk kadın Gülistan Subaşı cinayeti ile ilgili iki...

25 Mayıs 2011 03:00

T24 - İngiltere’nin başkenti Londra’da, geçen yıl vurularak öldürülen Türk kadın Gülistan Subaşı cinayeti ile ilgili iki kişi suçlu bulundu. İngiliz Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada yargıç, 15 yaşındaki Santre Gayle’i 200 sterlin (yaklaşık 500 TL) karşılığında Subaşı’yı öldürmekten ömür boyu hapis, 22 yaşındaki Izak Billy’yi ise öldürmekle tehdit etmek ve cinayetten 22 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Gülistan'ı 200 sterline vurmuş!

Londra'da Gülistan Subaşı adlı Türk kadını öldürmekten suçlu bulunan gencin İngiltere'nin en küçük yaştaki kiralık katili olduğu düşünülüyor.

Şu an 16 yaşında olan ve çıkartıldığı mahkemede müebbet hapse mahkum edilen Santre Sanchez Gayle, cinayeti işlediği zaman 15 yaşındaydı. Detektifler, okul çağındaki gencin işlediği cinayet karşılığında 200 sterlin kazandığını düşünüyor.

Gayle'a yardım ve yataklık yapmaktan suçlu bulunan 22 yaşındaki Izak Billy de müebbet hapis cezası aldı. Mahkeme, her iki sanığın da en az 20 yıl hapis yatması gerektiğine hükmetti.

26 yaşındaki Gülistan Subaşı, Türkiye'den İngiltere'ye gelerek, ayrıldığı kocasından olan ve eski eşinin akrabaları yanında kalan oğlunu görmeyi planlıyordu. Oğlunun dokuzuncu yaş gününü kutlamaya hazırlanan Gülistan Subaşı, kaldığı evin kapısı önünde göğsünden vurularak öldürüldü. Cinayet şans eseri kapalı devre televizyon tarafından kaydedildi.

Video kayıtlarında, evin önünde zili çalıp sakince beklemeye başlayan Sanchez Gayle, kapıyı açan Gülistan Subaşı'nın üzerine silahını ateşlerken görülüyor. Gülistan Subaşı'nın önümüzdeki aylarda Türkiye'de evlenmeyi planladığı ve Londra'daki oğlunun velayetini üzerine almak istediğini söylediği bildiriliyor.

Mahkeme, Gülistan Subaşı'nın ayrıldığı kocası Serdar Özbek'in beraatine karar verdi.


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