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1,5 yaşındaki Hasan, balkondan düşüp öldü

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, balkondaki sandalyeye çıkan Hasan Kanpara (1,5), 3'üncü kattan düşerek, yaşamını yitirdi

07 Mayıs 2018 14:21

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, balkondaki sandalyeye çıkan Hasan Kanpara (1,5), 3\'üncü kattan düşerek, yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde, Gölcük Şehitler Mahallesi 403. Sokak\'ta meydana geldi. Bilal Kanpara\'nın Hüseyin ve Hasan isimli ikiz çocuklarından Hasan, balkona çıktı. Balkondaki sandalyeye çıkan minik Hasan, aşağı sarkıp, 3\'üncü kattan düştü. Hasan\'ın aşağı düştüğünü gören ailesi, sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, minik Hasan\'ın öldüğünü belirledi. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kanpara ailesi büyük üzüntü yaşadı.

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