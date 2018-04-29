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BBC Türkçe

15 yaşındaki gence Snapchat hesabı karşılığı gemi tatili

Carnival Cruise Line adlı turistik gemi yolculuğu şirketi, Snapchat uygulamasında yıllar önce şirketin adına @CarnivalCruise hesabını açan 15 yaşındaki ABD'li gence, hesap karşılığında ailesiyle birlikte gemi tatili vermeyi önerdi.

29 Nisan 2018 20:30

Carnival Cruise Line adlı turistik gemi yolculuğu şirketi, Snapchat uygulamasında şirketin adına hesap açan 15 yaşındaki ABD'li gence, hesap karşılığında ailesiyle birlikte gemi tatili vermeyi önerdi.

Virginia eyaletinden Darian Lipscomb, şirket yetkilileri kapısına gelip @CarnivalCruise hesabını kendisinden istediklerinde çokşaşırdığını söyledi.

Lipscomb "Kapı çaldı. Cevap verdim ve dışarı baktığımda şirkete ait kocaman bir araç gördüm" dedi.

Şirket, hesap karşılığında Lipscomb'a ailesiyle birlikte İspanya'ya bedava bir gemi tatili önerdi.

Lipscombe ailesiyle birlikte 31 Mart'ta İpanya'nın Barcelona kentine uçup, şirketin en yeni gemisi Carnival Horizon'daki tatile başlayacaklar.

Darian "9 yaşındayken bir gemi seyahatine çıktık. Çok heyecanlandım ve ailemle ve arkadaşlarımla paylaşmak istedim." dedi.

Darian Lipscombe 2012'deki seyahati sırasında Snapchat'teki @CarnivalCruise hesabını aldı.

Gezinin normaldeki fiyatının 5 bin doları aşkın olduğu belirtiliyor.

Şirket Darian ve ailesine gezi boyunca başka sürprizler de yapılacağını söyledi.

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