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BBC Türkçe

15 yaşındaki genç ağırlık kaldırmaya çalışırken ezilerek öldü

Avustralya'da bir spor salonunda 15 yaşındaki bir genç kaldırmaya çalıştığı yaklaşık 100 kiloluk ağırlığın altında ezilerek hayatını kaybetti. Gencin ailesinin spor salonunu işletenler aleyhine dava açıp açmayacağı henüz bilinmiyor.

29 Nisan 2018 20:30

Avustralya'da bir spor salonunda 15 yaşındaki bir genç , kaldırmaya çalıştığı yaklaşık 100 kiloluk ağırlığın altında ezilerek hayatını kaybetti.

15 yaşındaki Ben Shaw geçen hafta Salı günü Brisbane'deki spor salonunda egzersiz yaparken ağırlığı kaldırmaya çalıştı.

Kaza sonrası spor salonu görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Shaw, Cumartesi günü yaşamını yitirdi.

Shaw'un ne kadar süre ağırlığın altında kaldığı bilinmiyor.

Ben Shaw'un ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Ben, ailesi ve arkadaşları başucunda beklediği sırada yaşamını yitirdi. Organlarını ve dokularını bağışlayarak başkalarına hayat verdi" denildi.

Kazanın meydana geldiği spor klübünün kurallarına göre, 16 yaşın altındaki çocuklara, ağırlık çalışması sırasında mutlaka birinin eşlik etmesi gerekiyor.

Gencin ailesinin spor salonunu işletenler aleyhine dava açıp açmayacağı henüz bilinmiyor.

Yetkililer ise olayla ilgili olarak titiz bir soruşturma yürütüleceğini açıkladı.

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