15 yaşındaki dâhi pankreas kanserine umut oldu

ABD'nin Maryland eyaletinde yaşayan 15 yaşındaki Jack Andraka pankreas kanserinin teşhisinde mevcut yöntemlerden 28 kat daha ucuz, hızlı sonuç veren ve 100 kat hassas bir test geliştirdi.

Andraka kendisine dünyanın en büyük liseler arası bilimsel araştırma yarışmasında birincilik getiren çalışmasında keşfettiği idrar ve kan testi genellikle en sinsi ilerleyen ve son aşamada sinyal veren kanser türü olan pankreas kanserini yüzde 90 oranında daha doğru teşhis ediyor.

Star gazetesinde yer alan habere göre, pankreas kanseri dışında başka kanser türlerinde de kullanılabilecek olan test sadece basit bir çubuk yardımıyla pankreas kanserinde belirleyici rol oynayan mesothelin seviyesini ölçüyor.

70 ülkeden bin 500 öğrencinin katıldığı yarışmada genç adam bu çarpıcı araştırması için 75 bin dolar ödül kazandı. Jack'in büyük erkek kardeşinin de çok başarılı bir öğrenci olduğu ve bilim yarışmalarında ödülleri olduğu öğrenildi.