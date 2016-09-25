15 yaşındaki çocukla para karşılığı cinsel ilişkiye giren adama feminist kitap cezası

İtalya'nın başkenti Roma'da bir mahkeme, 15 yaşındaki bir kız çocuğuyla para karşılığı cinsel ilişkiye giren 35 yaşındaki bir adama 2 yıl hapsin yanı sıra, kıza "feminist" temalı kitap ve filmler alma cezası verdi.

14 ve 15 yaşlarındaki iki kız çocuğunu para karşılığı sekse sürükleyen bir fuhuş şebekesiyle bağlantılı davada karar önceki gün açıklandı.

Hakim Paola Di Nicola, ismi açıklanmayan 35 yaşındaki adamı, tecilsiz 2 yıl hapse mahkum etti. Adamın, küçük yaştakilerin gittiği okul ya da tesislere yaklaşması da yasaklandı.

Hakim Di Nicola, adamın para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği tespit edilen 15 yaşındaki kız çocuğuna da para tazminatı yerine kitap ve film vermesine hükmetti.

20 bin euro tazminat talebini reddeden hakim, bunun yerine kadın kimliği ve feminist düşünce tarihinin önemli eserlerinden oluşan 30 kitap ve 2 filmlik bir liste hazırladı. Listede, Virginia Woolf, Emily Dickinson, Hanna Arendt, Anna Frank, Natalia Ginzburg, Oriana Fallaci gibi yazarların kitapları ile "Diren" (Suffragette) filmi de bulunuyor.

Hakim, 15 yaşındaki kızın bu eserler sayesinde, yaptığı işin kadınlık onuruna verdiği zararı anlayacağını savundu. Ancak 30 kitaplık listedeki yazarlardan Adriana Cavarero, mahkemenin bu kitapları küçük yaştaki kıza vermek yerine, işlediği suçun bilincinde olması gereken yetişkin adama okuması gerektiğini söyledi.

Corriere della Sera gazetesine konuşan Cavarero, "Küçük yaştaki birine seks karşılığı para ödeyen bir yetişkin olan adamın yaptığı çok daha kötü" dedi.

Roma'nın "üst sınıf" mahallelerinden Parioli'de 14 ve 15 yaşındaki iki kızı para karşılığı sekse sürükleyen şebekeyle ilgili soruşturma 2013'te başlamış ve çetenin lideri 9 yıl hapse mahkum edilmişti.