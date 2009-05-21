15 yaşındaki çocuk işçi, ihmal kurbanı oldu

İstanbul Ataşehir'de çalıştığı binanın içinde bulunan 3 metre derinliğindeki çukura düşen 15 yaşındaki çocuk işçi boğularak yaşamını yitirdi.



Doğalgaz tesisatı için yaşamını yitirdiği binaya ustası ile gelen Erhan Aba, gözü kaynaktan yanınca eve gitmek için üstünü değiştireceği yere gitti. Erhan, üstü kapalı olan yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki çukuru göremedi ve içine düşerek hayatını kaybetti.



Henüz yeni yapılan binanın sahibi, çukurun, temelde biriken suyu toplamak için açıldığını belirtirken, üstü ince strafor malzeme ve tahtayla kapalı olan çukurda hiçbir ikazın bulunmaması ‘ihmal mi?’ sorusunu gündeme getirdi.



Baba Aba: İhmal değil cinayet



Erhan Aba ile birlikte 2 çocuğun daha babası olan Bahattin Aba, olayı, "İhmal değil, cinayet desek daha doğru olur. Cenazemizi kaldırdıktan sonra gerekeni yapacağız" şeklinde değerlendirdi.



Kalp yetmezliği olan anne Nihal Aba'ya olayın ardından sakinleştirici verilirken, Bahattin Aba, oğlunun 1,5 ay önce okulu bıraktığını ve işe yeni başladığını belirterek, "Yaklaşık 15 gün önce işe başladı. Sigortası da yoktu" şeklinde konuştu.



Erhan’ın ustası: Çukuru fark etmedik



Tamamına yakını suyla dolu olan çukurun, içindeki köpükler nedeniyle fark edilmediğini söyleyen Erhan'ın ustası Ali Pehlivan, "Orada kuyu olduğunu bilmiyoruz. Ben oraya daha önce baktım ve üstümüzü rahat değiştirebiliriz diye düşündüm. Düz bir zemindi. Beton gibi bir şey görünüyordu ve üzerini köpükler kapatmış. Altının su olduğu belli değildi" dedi.



Binanın sahibi: ihmal



Henüz yeni yapılan binanın sahibi Nihat Türkkan ise, çukurun temelde biriken suyu toplamak için açıldığını belirterek, “O binanın su deposu değil. Su aldığından dolayı onu arıtmaya çalışıyorlar. Müteahhidin kendisi umrede olduğundan ilgilenen olmadı. Üstü kapalıydı” şeklinde konuştu.

Türkkan, "Su oraya nerden geliyor? Binanın altından, topraktan alıyor. İhmalkarlıktan başka bir şey değil. İhmali yapanın kim olduğuna savcılar karar verecek" ifadelerini kullandı.



15 yaşında hayata veda eden Erhan'ın cenazesi cuma günü toprağa verilecek.



