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Yaşam

15 yaşındaki çocuk, arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

07 Aralık 2009 14:43

T24 - Aksaray’ın Güzelyurt İlçesi’nde 15 yaşındaki M.A., aynı yaştaki arkadaşı E.N.’yi, belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada sokak ortasında kalbinden bıçaklayarak öldürdü. M.A., polis tarafından gözaltına alındı.

Babasının işlettiği lokantada çalışan M.A., arkadaşı E.N. ile bir internet kafeye gitti. Bir süre burada kalan iki arkadaş, gezmek için kafeden ayrıldıktan sonra yolda yürürken, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine M.A., lokantalarının yanında bulunan kasaba girip, tezgahın üzerinden aldığı bıçakla saldırdığı E.N.'yi kalbinden yaralayıp kaçtı.

Kalbinin üzerine aldığı üç bıçak darbesiyle yere yığılan E.N., çevredekiler tarafından çağırılan 112 Acil ambulansıyla Aksaray Devlet Hastanesi’ne götürülürken, yolda yaşamını yitirdi. E.N.'nin, kendini korumaya çalışırken elinden de yaralandığı belirtildi.

M.A., olayın ardından çalışma başlatan polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturuma sürüyor.

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