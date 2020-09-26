15 yaşındaki çocuğu kale direğine bağladılar; 3 saat işkenceyle edip, dövdüler!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kestaneci Mahallesi'nde 4 çocuk, okul bahçesindeki kale direğine bağladıkları Mumin Yasin S.'yi (15) yaklaşık 3 saat işkence ederek, dövdü. Kulağı kesilen Mumin Yasin S., ailesiyle birlikte şikâyetçi oldu.



23 Eylül Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında Kestaneci İlkokulu'nun bahçesinde meydana gelen olayda, akşam saatlerinde arkadaşıyla buluşmak üzere evinden çıkan Mumin Yasin S., yaşadıkları mahalleden tanıdığı K.D.(17), Y.C.T. (15) ve tanımadığı iki kişinin saldırısına uğradı.



Koli bandıyla okul bahçesinde bulunan kale direğine bağlanan Mumin Yasin S., darbedildi. Kulağı kesilerek işkence edilen Mumin Yasin S., şüphelilerin bir süre sonra kendisini bırakmasıyla yaralı şekilde eve geldi.

2 çocuk serbest bırakıldı

Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Mumin Yasin S., tedaviye alındı. Başına 4, kulağına 12 dikiş atılan Mumin Yasin S., tedavisinin ardından taburcu edildi. Mumin Yasin S., annesi Solmaz ve babası Savaş S. ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikâyetçi oldu.



Polis ekipleri K.D. ve Y.C.T.'yi gözaltına aldı. 2 çocuk ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Anne isyan etti: Video çekip darp etmişler, bundan keyif almışlar

Solmaz S. oğlunu darp edenlerin cezalandırılmasını isteyerek, "Kale direğine koli bandıyla çocuğumu bağlayıp ve karşısına geçip video çekerek, darbetmişler. Bundan keyif almışlar. Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum. Çocuğumun psikolojisi bozuldu" diye konuştu. (DHA)